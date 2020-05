Bundesliga: Bayern Múnich y Borussia Dortmund ganaron sus partidos antes de un clásico clave

Compartir

Luego de la goleada por 4 a 0 del Hertha Berlín ante Unión Berlín, la Fecha 27 de la Bundesliga siguió su curso con cinco compromisos de pura emoción, llenos de goles y con varios de los candidatos al título pujando por una victoria. Primero el Borussia Dortmund se impuso por 2-0 al VfL Wolfsburg en el Volkswagen-Arena, lo que obligaba al FC Bayern München a obtener una victoria para recuperar su ventaja y lo hizo por 5-2 ante el Eintracht Frankfurt.

Tras la pausa por la pandemia del coronavirus, Los Negriamarillos fueron uno de los equipos que volvieron en mejor forma, al golear sin inconvenientes al Schalke 04. En su segunda presentación volvieron a sumar de a tres puntos al ganarle a Los Lobos por 2-0 con goles de Raphael Guerreiro y Archaf Hakimi. Los dirigidos por Lucien Favre –que sumaron su sexta victoria en fila– quedaban a solamente un punto del líder Bayern Munich, que tenía que jugar ante Las Águilas en el Allianz Arena.

Los Bávaros no sintieron la presión y lograron una victoria con mucha jerarquía en su propia casa, donde no dieron chance a un Eintracht Frankfurt que sumó su cuarta caída consecutiva en la liga alemana. El Bayern de Hansi Flick dominó de principio a fin a su rival –terminó con un 63% de posesión–, al que derrotó con goles de Goretzka, Müller, Davies, M. Hinteregger (en contra) y Robert Lewandowski, quien lleva 27 goles en la misma cantidad de partidos esta campaña y es el máximo goleador del torneo.

La victoria del Bayern y del Dortmund llega en la previa de lo que será Der Klassiker de la Fecha 28, que se jugará este martes, donde podría prácticamente definirse el título en caso de que el cuadro muniqués logre una victoria (estiraría su ventaja a siete puntos con 18 en juego). De todas formas el Bayern tiene que enfrentar a equipos como Bayer Leverkusen (Fecha 30) y Borussia Mönchengladbach (Fecha 31).

Justamente el Bayer Leverkusen –donde Lucas Alario fue suplente y Exequiel Palacios no estuvo convocado– logró una contundente victoria por 3-1 frente al Gladbach en el Borussia-Park con un doblete de Kai Havertz, el joven alemán de 20 años que es la gran figura del equipo: suma 9 goles y 6 asistencias en últimos 10 partidos oficiales de su equipo.

En el resto de los partidos de este sábado, el SC Parderborn 07 igualó 1-1 con el Hoffenheim y el SV Werder Bremen logró una importante victoria por 1-0 en casa del SC Freiburg.