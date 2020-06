Burgos anunció su salida del Atlético de Madrid

Compartir

Por momentos con la voz un tanto resquebrajada por la emoción y en otros gozando por lo hecho en nueve años, Germán Burgos le contó al mundo su decisión de abandonar su tarea como entrenador alterno de Diego Simeone en el Atlético de Madrid para iniciar su carrera como director técnico principal al terminar la temporada 2019/2020 que todavía está vigente a raíz de la pandemia por el coronavirus.

“Con mas de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y persona que lo llevo en el alma que son Luis Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego. Gente que ha influido en mí y esas cosas uno no las olvida. Después va a tener la impronta mía seguramente”, explicó en un extenso y emotivo video que se dio a conocer por intermedio de los canales oficiales del club colchonero.

A los 51 años, el ex arquero surgido de Ferro, que brilló en River, Mallorca, Atlético de Madrid y la selección argentina dentro del campo de juego, decidió dar el salto al plano principal después de acompañar una era exitosa de Simeone en el banco de suplentes del Colchonero, donde cosecharon siete títulos en nueve años.

“Hay dos hechos puntuales que son el abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga. Ese primer abrazo… Y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario en Anfield. Y, mirá lo que te voy a decir, nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League; es el sueño de todos y yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, las ganas y la pasión que tengo para salir campeón de la Champions”, advirtió sobre el proceso que actualmente integra y todavía no terminó ya que el club español está en cuartos de final del torneo más importante de Europa luego de eliminar al Liverpool con un global de 4-2.

El Mono explicó que dio a conocer la decisión en una charla grupal con todo el cuerpo técnico y brindó detalles de la reacción de sus compañeros: “Manifesté esta inquietud y motivación que tengo y ellos lo ven normal, un paso normal de un segundo entrenador que quiere largarse como primero”.