Sinceramente las personas que se ríen y celebran la cantidad de muertos por consumir cocaína con algún veneno no son mejores que esas personas que han fallecido. No nos creamos jamás mejores que los que están a nuestro lado, nos puede tocar de cerca. Mejor fíjense qué hacen con los millones de pesos que se destinan para instituciones de contención que no hacen nada al respecto.

