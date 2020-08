Buryaile cuestionó la continuidad de la cuarentena en Formosa “cuando acá no hay circulación viral”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Ricardo Buryaile, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la manifestación y banderazo que se realizó el lunes en Formosa al igual que en todo el país, para reclamar diversos puntos como la continuidad de la cuarentena, la inseguridad y como reclamo más fuerte, la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández.

“La marcha fue multitudinaria en todo el país, la gente se movilizó por distintos motivos, cada uno con alguna consigna, pero lo que se demostró es un apoyo multitudinario a respetar la cuarentena, la gente fue con barbijos, en ese sentido fue una manifestación de mucha concientización, el gobierno va a descalificar, poner adjetivos a esta manifestación, pero lo primero que deberían hacer es pensar los motivos que impulsaron a la gente a tomar esta decisión”, señaló.

“Hay mucha gente que al esta pasando muy mal, sobre todo los trabajadores, hay empresas que no han podido abrir en este tiempo, en Formosa están los bares, restaurantes, gimnasios. Fue unánime la preocupación de la gente respecto a la reforma judicial que quiere poner el oficialismo y garantiza impunidad más que resolver los problemas hacia adelante, los resuelven hacia atrás de las muchas causas que tiene gente del gobierno y es la intervención a un poder tan importante en la Argentina como el poder judicial. Siempre van a decir que la justicia necesita ser reformada, lo que la justicia no necesita es un parche y lo que se pretende hacer con la justicia es someterla”, aseveró.

“Esta reforma no solo es inoportuna, sino que también es inconveniente, cuando se va a reformar un poder tan importante como la justicia tiene que haber un amplio consenso entre los partidos con representación parlamentaria, estas cosas no se pueden modificar o sino termina sufriendo la garantía de las personas y su seguridad en cuanto a administración de justicia”, advirtió.

“Al común de la gente esta reforma no le va a llegar porque los problemas que tiene hoy no se los va a resolver, lo que está tratando de resolver son los juicios penales, están más que nada dirigidos a los funcionarios. Lo que tiene esta reforma es que garantiza la impunidad porque quienes van a designar los jueces son los mismos que hoy están siendo observados y llamados a declarar por la justicia. Si queremos construir un país con seriedad, instituciones, esto no debe hacerse así, a los empujones y mucho menos con esta conformación”, dijo Buryaile.

Asimismo se refirió a las criticas del oficialismo por realizar la manifestación, tildando a sus participantes de “propandemia”. “Nadie quiere que alguien se enferme, el que piensa eso es un tonto, lo que pretendemos es que se piense en lo que está pasando en la Argentina, a la luz de la pandemia, llevamos cinco meses, somos el país con la cuarentena más larga, nos vienen diciendo que el pico iba a ser en abril, mayo, junio, ahora va a ser en septiembre. La solución la vamos a tener cuando esté la vacuna, mientras no haya, todos vamos a estar expuestos al virus, de esto no podemos echarle la culpa a nadie, el virus se multiplica y sucede”, indicó.

De la misma forma aseguró que “estoy muy contento con la situación epidemiológica de Formosa, pero lo que está resguardando esa situación sanitaria es el aislamiento que tiene la provincia respecto a la introducción de personas de otras provincias. Ahora, en Formosa no tenemos actividad viral local y sin embargo no se avanza en aperturas”,

“Hay que considerar que la salud de una persona es la física y la psíquica, acá se está analizando solo un aspecto. No hay fundamento científico que diga que si alguien quiere ir a pescar no puede hacerlo, lo mismo con alguien que quiera hacer remo, porqué no pueden ir a jugar al tenis, a andar en bicicleta por la Costanera, en Formosa no tenemos actividad viral y también debemos pensar que estamos en una situación mucho mejor que otras provincias, pero tenemos una situación de extrema cuarentena, no comparto esto y quien lo toma como algo frívolo tiene que pensar lo que está pasando con la gente que sigue encerrada”, expuso.

“Yo pedí hablar con el comité para escuchar las motivaciones de todo esto, soy muy respetuoso de quienes tienen que gobernar, pero acá hay otras situaciones como las restricciones a las libertades, llevamos cinco meses así y nada parece indicar que la situación pueda cambiar”, finalizó.