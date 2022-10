BURYAILE DENUNCIÓ EN EL CONGRESO, EL DESFINANCIAMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

El diputado nacional Ricardo Buryaile, interpeló durante la Comisión de Presupuesto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Durante su intervención, le pidió al funcionario que explique por qué utilizan fondos nacionales que pertenecen a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) para financiar institutos provinciales.



«Esto realmente es una sorpresa, no sólo porque el Instituto Universitario de Formosa (provincial), no tiene reconocimiento nacional, sino porque depende netamente de la UNaF. La cual casualmente a mediado de este año comenzó a ser desfinanciada por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias lo cual llevó a que se declare en Emergencia», comentó Buryaile.

El legislador Formoseño aseguró que «la financiación al organismo provincial, está mal incluida ya que Nación no puede sacarle presupuesto a una universidad nacional para financiar un instituto provincial. Esto dará pie a la destrucción de las universidades nacionales».

Buryaile, cuenta que a nivel nacional hay casas de altos estudios que están financiadas en un 44% por encima del promedio, sin embargo, en Formosa la UNaF tiene el 31% por debajo del mismo. Y, afirmó: «Estos actos son un ataque a la autonomía universitaria y al cogobierno, que pone en apriete a las universidades nacionales”.

Finalmente, fustigó: “Quisiera tener su palabra, deme su compromiso ministro, que no intervendrán mediante un DNU en la Universidad Nacional de Formosa”.