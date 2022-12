Buryaile: “El PJ continúa atacando la Constitución, violando la ley, la división de poderes y la República”

El Diputado formoseño, a través de su cuenta de Twitter, repudió la desobediencia al fallo de la Corte Suprema de la Nación promovida por el presidente Alberto Fernández y algunos gobernadores del peronismo.

“El kirchnerismo pretende anular el Poder Judicial. No se puede desobedecer un fallo de la Corte, es la última palabra de legalidad”, fustigó.

Días atrás, el legislador de Formosa había dicho: “El PJ llama a desacatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Continúan atacando la Constitución, violando la ley, la división de poderes y la República”. Y apuntó que “así es imposible tener las instituciones y la seguridad jurídica tan necesarias para el desarrollo del país”.

Además, el ex ministro de Agroindustria compartió un comunicado de Juntos Por el Cambio, en el que el espacio opositor afirmó: “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en el que la ley sea optativa”. Y, sostuvieron que poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político “no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”.

En el mismo comunicado, los cambiemitas manifestaron: “Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia”. En esa línea Buryaile concluyó: “Más que nunca debemos defender la República del autoritarismo”.

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) December 22, 2022

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) December 23, 2022