Buryaile lamentó exabrupto de Insfrán durante un acto: “Fue desafortunado, debe pedir perdón”

El diputado nacional Ricardo Buryaile, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el exabrupto del gobernador Gildo Insfrán, que ayer por la mañana, durante la inauguración de la Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina”, brindó un discurso defendiendo la política sanitaria de la provincia y trató de “bombolos” a los padres que pedían por las clases presenciales.

“Anoche cuando miraba el partido de River pasé por TN y vi a un grupo de personas poniendo cara de intelectuales, de sabedores de todo, opinando del desastre de la vacunación, de las medidas sanitarias que se tomaron en el país y entre ellos, y decía uno ‘cómo puede ser que no tengan clases presenciales’, poniendo de ejemplo la cajera de supermercado que no podía mandar a sus hijos a la escuela, cuando tenía a la maestra haciendo la compra…y digo ¡manga de bombolos, y la pandemia dónde se la meten!”, expresó el mandatario provincial.

“El comentario del gobernador fue muy desafortunado, el ciudadano común está muy molesto con todo esto porque está bajando su discurso, su lenguaje a un nivel impropio de un gobernador, decir un término como bombolo,refiriéndose a los padres y en la escuela para chicos con discapacidad es tremendamente desafortunado y lo digo yo que tengo un hijo con discapacidad, los padres que tenemos hijos o alguien con discapacidad en la familia repudiamos absolutamente lo que ha dicho el gobernador y el término que ha usado no está a la altura de la investidura de un mandatario”, lamentó Buryaile.

“Mientras mi hijo no podía salir a la calle porque estaba restringido, por la pandemia ni siquiera se lo podía sacar, se lo paseaba una vez por día y es una persona que está en sillas de ruedas y que tenía que estar encerrado, mientras todo eso pasaba había funcionarios que hacían fiestas en Fontana, Buena Vista, familiares del gobernador y lo que más afecta a los chicos con discapacidad es el aislamiento, es muy difícil contener a una persona con discapacidad aislada, que necesita del medio ambiente, de la gente, de la cercanía, de ir a la escuela y eso lo sufrían mucho, no era de bombolo que se pedía presencialidad, es una necesidad desde el punto de vista emocional de las personas con discapacidad, no es de bombolo, es de preocupado y de conocer lo que sufre alguien que tiene una persona con discapacidad, yo creo que el gobernador debe pedir disculpas y en este caso debe pedir perdón por haber dicho lo que dijo y en el lugar donde lo dijo”, expresó.

“No da derecho a tratar en ningún lugar esto porque están hablando de inclusión, del Siglo XXI, es como hoy incluimos, integramos a las personas que tienen discapacidad, estos comentarios que se hacen son despectivos, que no tienen relación con la realidad y el mundo en que vivimos hoy”, aseveró.

“El Consejo Federal Educativo después de más de 500 días de clases estableció un protocolo, la provincia de Formosa todavía no lo está cumpliendo, no asistió a esa reunión del consejo federal, lo que tenemos que tener en cuenta es que para los padres es imperativo que vuelvan las clases presenciales, para los chicos de la misma manera pero hay que tener claro que el daño que se está haciendo a la educación es sin precedentes”, indicó. “Hay niños que están pasando a segundo grado y no saben leer ni escribir y todavía estamos diciendo y disfrazando que decimos que hay presencialidad virtual cuando sabemos que en Formosa no hay wifi gratis, que no todo el mundo tiene internet en la casa, que no todas las casas tienen computadoras para todos los chicos y que si tienen celulares que a veces muchos hacen así la tarea, hay un celular para la familia y hay dos o tres chicos pero eso para usarlo es con descarga de datos a cargo de la madre entonces creo que hoy después que vimos el acto de Belgrano del gobernador, el lanzamiento de la candidatura de Fernandez Patri en un estadio y después que vimos la fiesta que organizan los municipios en la provincia, cómo me van a decir que los chicos no pueden ir a clases, cómo ser posible que no puedan estar a una distancia de 50 centímetros como se establecen los chicos, es un disparate lo que estamos viviendo, una cosa es lo que pueden hacer ellos y otra cosa es lo que tienen que sufrir los chicos y los adolescentes en Formosa”, opinó.

“El gobierno perdió la brújula hace mucho tiempo, cuando se encerró en sí mismo, cuando creía que al coronavirus lo iba a controlar a través de estos centros de aislamiento que parecían más centros de detención, cuando se aislaba y no escuchaba a los comerciantes, a los profesionales, a los transportistas, no debemos olvidarnos que no hubo transporte interno, no recibimos aviones y colectivos durante 18 meses, el gobierno ha perdido la brújula y pensó que aislándonos iba a resultar, después empezaron a echarnos la culpa a nosotros, a Patricia Bullrich, todos esos discursos que tenían en una mesa de covid que no tenía seriedad porque parecía más un stand up que otra cosa, hemos escuchado cada cosa en esa mesa que daba vergüenza ajena y el resultado no fue bueno porque la tasa de letalidad en Formosa no tuvo relación con el aislamiento que tuvimos los formoseños, hoy todavía tenemos dos vuelos por semana, para entrar a Formosa a algunos amigos los meten presos y otros están horas esperando en el puente”, recordó.

“Al gobierno le fue muy mal en las elecciones por más que lo quieran disfrazar, perdieron 75 mil votos entre una elección y otra, cayeron de 225 a 150 mil votos entonces la verdad que tiene que estar muy preocupado el gobernador pero no debe perder los estribos, no debe faltarle el respeto a las personas con discapacidad como lo ha hecho”, finalizó.

