Buryaile: «Las instituciones tienen que funcionar aún en los momentos más difíciles»

Ricardo Buryaile, diputado nacional por «Juntos por el Cambio», rechazó la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para poder realizar debates parlamentarios y votaciones de manera virtual, aseveró que «las instituciones tienen que funcionar aún en los momentos más difíciles» y la sesión tiene que ser «presencial»; además al referirse a la situación del COVID-19 en Formosa indicó que son «positivas» las medidas que se tomó, pero «habrá que analizar la posibilidad de ir flexibilizando» algunas actividades para que «el sector privado no se muera».

«Las instituciones tienen que funcionar aún en los momentos más difíciles. Hoy las sesiones tienen que ser presenciales, porque no hay ningún impedimento; si los médicos, los periodistas, el personal de supermercado trabajan no hay impedimento para que le Congreso funcione «, sostuvo Buryaile.

Y explicó que «no está establecido en el reglamento la posibilidad de una sesión remota, y en el caso que se decidiera modificar el reglamento lo tiene que hacer la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que ni siquiera fue citada, por lo tanto nosotros creemos que en todos los casos hay que avanzar pero que el ámbito es la discusión del presidente del cámara con el presidente del bloque cosa que hasta el día de hoy no se dio».

Además indicó el Diputado de Juntos por el Cambio que «si bien muchos legisladores son de otras provincia y se tienen que trasladar hasta Buenos Aires donde no hay hoteles porque están cerrados por la cuarentena, tienen que tomar las previsiones para poder viajar porque los asesores no están autorizado».

Por otro lado, expresó que «el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa licenció al personal administrativo de la cámara y los asesores no puede transitar por la calle, entonces, lo que hay que hacer es poner en funcionamiento el Congreso y no está en mano de la oposición, sino en mano del oficialismo, autorizando a que vuelvan a trabajar bajo las normas de seguridad que correspondan, todo el trámite administrativo de la cámara, el personal de limpieza, el de seguridad, que nuestros asesores puedan transitar y convocar».

Sobre el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que intervenga al Corte Suprema y defina la validez de sesiones vía teleconferencia en el Senado de la Nación, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, Buryale dijo que es «disparate» y «va en contra de la Constitución de la Nación Argentina».

«Me extraña que una abogada, presidenta de un poder le pregunte a otro poder cuál es el reglamento qué tiene que tener el que ella dirige, eso no existe, la Constitución dice que sus poderes se dictan su reglamentos y esta ley del senado tienen su reglamento, lo que hay que hacer es cumplir y si no le gusta que lo modifique».

«Lo que el oficialísimo quiere es que no haya sesiones», y aseguró el legislador que es necesario que se sesione, «porque o si no hay una concentración importante de poder, porque la Constitución establece que hay división de poderes, entonces tienen que estar funcionando todos los poderes y no solamente el poder ejecutivo».

«Con todos los impedimentos legales dada la situación que estamos, corresponde al ejecutivo y al Presidente de la Cámara de diputados destrabar esto, nosotros como diputado tenemos toda la predisposición, pero resulta que no puede ir el personal de la cámara, nuestros asesores, entonces hay que destrabar esta situación. Es necesario hacer este movimiento porque o sino concentramos las decisiones en el Poder Ejecutivo y eso no es una República porque no hay división de poderes», señaló el legislados.

Para cerrar aseguró que «no es momento para este tipo de disputa en la cámara, el presidente de la cámara lo que tiene que hacer es tratar de ser el presidente de todos, y hoy lo que estamos diciendo es queremos sesionar bajo el reglamento no sin reglamento y como no hay ningún reglamento para lo que quieren hacer, lo que tiene que hacer es convocar a una sesión. Nosotros no podemos convocar, si bien podemos pedir pero nuestra gente no se puede trasladar».

Cuarentena administrada

Seguidamente, al ser consultado sobre la medida de aislamiento obligatorio en Formosa que hasta la fecha sigue sin casos positivos de coronavirus, dijo al respecto: «Estoy contento que en mi provincia no haya casos. Ojala podamos sostener este estatus el mayor tiempo posible, porque seguramente en algún momento lo vamos a tener porque este es un virus que está y que la única solución es una vacuna que todavía no está desarrollada», añadió.

Además resaltó que las medidas que se están tomando en Formosa, «son positivas».

Sin embargo, dijo que «habrá que revisar algunas cuestiones puntales, porque tampoco se puede paralizar la actividad por completo, entonces en línea general se tomaron las medidas adecuadas y habrá que analizar la posibilidad de ir flexibilizando algunas tareas preservando el estatus sanitario en la provincia».

«Dada la situación que tiene Formosa hay que analizar algunas actividades, el comercio, las pymes, que la están pasando muy mal», resaltó.

Y aseguró que «hay costumbres que se van a quedar como el distanciamiento social, y hay que analizar cómo hacemos para que el sector privado no se nos muera, hay muchas actividades que necesita que se revea esta medida».

Por último Buryaile indicó que «hay que cuidar la situación sanitaria pero analizando la situación de la gente. Estoy muy contento como estamos; pero hay que ir viendo cómo hacemos para tener el menor riesgo posible con el mayor nivel de actividad posible».