Buryaile le exigió a Nación que aclare cuál es el plan para afrontar la crisis energética

El representante de Formosa, acompañado por diputados de Juntos por el Cambio, realizó un pedido de informe al Ejecutivo nacional ante los problemas de desabastecimiento de gasoil y de los sobreprecios registrados en los últimos días en varias provincias del país.

“Queremos saber qué medidas se evalúa implementar para solucionar el problema de desabastecimiento de gasoil en el territorio nacional”, dijo Buryaile.

En el proyecto, el diputado formoseño interpeló a los funcionarios nacionales, sobre las medidas que adoptará la Secretaría de Energía a los efectos de solucionar los desequilibrios entre oferta y demanda de gasoil que pudieran surgir en los próximos meses. Además, interrogó sobre el rol de YPF en esta situación para sumar volumen en el mercado, y qué tipo de garantías ofrecerá a los consumidores ante los sobreprecios que se están cobrando en algunos puntos del país.

Diversas proyecciones estiman que para hacer frente a la demanda anual, nuestro país tendrá que importar 13.500 millones de dólares de los principales combustibles, sobre todo para satisfacer la demanda en los meses del otoño y el invierno.

“El país está sufriendo nuevamente el desabastecimiento de gasoil por la diferencia entre su precio de venta y el de su importación. Este escenario lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta por vehículo”, explicó Buryaile. “Se trata de una situación que pone en riesgo la cosecha de la campaña 2022-2023, como así también al desarrollo productivo de la Argentina”, advirtió con preocupación.

Por otra parte, el legislador cuestionó: “Ante el escenario de incertidumbre actual, aún no conocemos cuál es la planificación económica y financiera que tiene prevista el Gobierno nacional ante el escenario de conflicto internacional, con el impacto económico y logístico que la guerra está generando en los mercados energéticos”.

Para el ex ministro de Agroindustria, la situación es “alarmante”, porque afecta “delicadamente” al universo de productores agropecuarios, el transporte de camiones, las pymes de la industria y el transporte de pasajeros. En ese contexto, añadió: “Queremos precisiones sobre qué medidas tomará el oficialismo ante las denuncias de sobreprecios y de cupos en diferentes bocas de expendio de combustibles en varios puntos del país”.

Buryaile aseguró que se debería discutir en el Congreso, si el Gobierno tiene algún plan de incentivo para la industria de los biocombustibles que permitan una mayor utilización de estos en los cortes de los combustibles locales.

Finalmente, fustigó: “La falta de iniciativa del Gobierno también emerge al constatar que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee prácticamente biodiésel”.

Acompañaron el proyecto, los diputados nacionales Mario Barletta; Manuel Aguirre; Soledad Carrizo; Gerardo Cipolini; Gabriela, Lena; Juan Martín; Lisandro Nieri; Hugo Romero; Roberto Sánchez; Alberto Asseff; Karina Bachey; Omar De Marchi; Marcela Antola; Gerardo Milman; Laura Rodríguez Machado; Gabriela Brouwer De Koning; Pablo Torello; Paula Omodeo; Claudio Poggi; Laura Castets; Carlos Zapata; Juan Carlos Polini y Virgina Cornejo.

