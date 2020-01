Buryaile: «Lo que se va a renegociar es la deuda que contrajeron sucesivos gobiernos en el país»

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de que ayer por la tarde el Congreso nacional le diera media sanción al proyecto para renegociar la deuda argentina y donde también se trató la ley de consenso fiscal. El funcionario acompañó el primer proyecto, pero no adelantó que no lo iba a hacer con el segundo que hasta el cierre de esta edición seguía en debate.

Al referirse al proyecto de pacto fiscal señaló que «fue suscripto por las provincias y nación en el 2017 representado por el Congreso donde se pide la suspensión del compromiso de las provincias de bajar ingresos brutos de impuestos. Formosa también necesita esto, pero no se pueden vivir cambiando las reglas de juego, los argentinos vivimos haciendo lo mismo, en los últimos 60 años 52 años tuvimos déficit fiscal, eso quiere decir que gastamos más de lo que podíamos, hay un punto donde debemos entender que estamos como estamos por los errores cometidos porque sería mucho facilismo echarle la culpa al kirchnerismo, a Macri, cuando el problema de la argentina es recurrente de decisión de gastos, de presión impositiva, de presión monetaria, de toma de deuda y de reestructuración de deuda, yo pienso que alguna vez tenemos que pensar en el consumidor con que le suben los impuestos, en el inversor, en el monotributista y no tener una política tan fiscalista como hasta ahora ha venido teniendo el país».

«Ahora estamos tratando la deuda 2005, 2010 y 2016, los primeros dos años son parte de la deuda emitida por los Kirchner, lo que está al borde del default en la provincia de Buenos Aires es un título que emitió el gobernador Scioli cuando estaba al frente de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina el que crea que ha dejado un lecho de rosas se equivoca. Tras el 8% de pobreza en la Argentina desde la vuelta de la democracia tocamos picos de 50 y cuando entró Cristina Kirchner estaba en el 32% y con Mauricio Macri en 35%, quién puede arrojar la piedra con esos datos, lo que debemos hacer es repensar qué estamos haciendo mal porque mientras Paraguay crece al igual que Brasil, Perú nuestro país no crece desde hace 10 años, hay un punto que uno tiene que pensar donde no se puede esperar un resultado distinto si siempre se hace lo mismo».

Respecto a los dichos del diputado nacional Ramiro Fernández Patri que había dicho que con se debería cerrar la grieta y acompañar la ley, Buryaile opinó que «nosotros decidimos acompañar la ley porque creo que lo que no podemos hacer es no darle las herramientas a un gobierno que asumió hace 45 días. Lo que se va a renegociar es la deuda que contrajeron los sucesivos gobiernos en el país, parte de la deuda que aún no entra en esto era para pagar los vencimientos que se tomaron durante otros gobiernos entonces cerrar la grieta es pensar en un proyecto común, no se puede pensar que los mismos diputados o el mismo gobierno a través de sus legisladores, que se aprobó por unanimidad una ley como la ley de conocimiento y a los 20 días de entrada en vigencia se la modifique. Cerrar la grieta es cerrar filas en un proyecto común y dejar de repartir culpas porque a la gente, al inversor extranjero no le importa de quién es la culpa, cerrar la grieta es cerrar un proyecto de país, pero no cambiar las reglas de juego cada vez que cambia un gobierno».

«Nosotros venimos de un impuestazo, de un ajuste fiscal feroz y hasta ahora no hemos visto un presupuesto, un plan económico y ahora lo que se está diciendo es poder aumentar más los impuestos a la gente, los impuestos provinciales, municipales y yo no voy a acompañar eso porque creo que el gasto público de la Argentina creció allá en el 2013 que eran 25 puntos del PBI y llegamos a 42 puntos del PBI, sin embargo la pobreza en la Argentina es altísima, no hemos solucionado los problemas estructurales y nos faltan cloacas, rutas y todo lo demás. Yo no voy a acompañar el proyecto que permite aumentar la presión impositiva otra vez como se hizo hace pocos días porque la gente no aguanta más, yo entiendo las necesidades fiscales pero también hay que entender las necesidades de los ciudadanos», señaló.

Para finalizar hizo mención a cómo trabajan desde el partido en Formosa. «Estamos trabajando dentro del movimiento que tenemos, no queremos excluir a nadie, pretendemos llamar a todos los sectores del radicalismo y hemos acompañado durante muchísimo tiempo al senador Luis Naidenoff, a Martín Hernández, creo que nosotros lo que pedimos es que de la misma manera que los hemos acompañado construyamos un proyecto común pero que no da para andar pensando en internas, ha habido una elección hace muy poco en las PASO donde la sociedad se expresó y creo que deberíamos sentarnos a hablar, quizás lo voy a hacer con el senador en los próximos días para ver cómo se construye una alternativa en Formosa, con crecimiento territorial, con desarrollo, con dirigentes que puedan estar en todo el territorio provincial, yo estoy dispuesto a esto, no hay que poner el cargo adelante, hay que recorrer la provincia, yo creo que hay gente que está disponible para eso y por supuesto nuestro movimiento pretende encabezar el partido pero sin aislar a nadie, convocando a todos los sectores y a todos los movimientos que existen. Si entre todos pensamos en un radicalismo que sea protagonista se puede salir adelante, si vivimos pensando en el interés propio no se puede, ojalá podamos llegar y que tengan la generosidad que hemos tenido nosotros durante todo este tiempo».