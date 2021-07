Buryaile: “Me gustaría que toda la oposición se siente a hablar para darle a Formosa algo con posibilidades”

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se están preparando para las elecciones legislativas que se realizarán el 14 de noviembre de este año y expresó su deseo de que “toda la oposición se siente a hablar”, para darle a Formosa algo “colectivo y con posibilidades”, de lo contrario, “estaríamos favoreciendo al oficialismo”.

“Más allá de nombres tenemos que buscar quien pueda darle visibilidad a una situación que necesitamos plantear de Formosa. Creo que si estamos convencidos de que hay que cambiar Formosa, la oposición tiene que deponer actitudes individuales para avanzar en actitudes colectivas, lo que nos suene tiene que primar sobre lo que nos diferencia, a mí me gustaría que toda la oposición se siente a hablar para darle a Formosa algo colectivo y con posibilidades, si así no lo hiciéramos, estaríamos favoreciendo al oficialismo pero cada uno es dueño de sus decisiones”, expresó.

Asimismo contó que este sábado el partido tendrá una convención, “vamos a definir el marco de alianza que nos va a dar la convención, la prórroga de las autoridades ya que no puede haber elecciones internas por la pandemia, aprobación de balances y cuestiones de asunto de entrada, eso vamos a definir pero sobre todo el marco de alianzas”.

Buryaile además recordó que “nosotros somos formoseños, vivimos en Formosa, tenemos familiares acá y todo lo que hicimos en el marco de pandemia fue acompañar a los miles de formoseños que estaban preocupados, el gobierno tuvo una pésima negociación con el tema vacunas, primaron los favoritismos, los amigos, cuestiones de ideología y nos desprotegieron, hoy la Argentina es uno de los países con menor nivel de vacunación dentro de la región, tenemos apenas el 10%, es lógico que el gobierno quiera buscar culpables y no asumir las culpas, siempre van a encontrar culpables, no se hacen responsables del robo de vacunas, de haber vacunado a gente que no tenían que vacunar, no se hacen responsables de las condiciones en Formosa con los centros de aislamiento, de los 200 días de Clorinda, que haya gente que haya estado encerrada por más de 30 días y ahora se dan cuenta que después de 10 días de haber tenido covid ya no transmitís la enfermedad cuando los tenían más de 30 días encerrados buscando tres hisopados negativos en condiciones de hacinamiento, no se hacen responsables de que Formosa hace 16 meses está aislada de Argentina y del mundo porque no hay transporte público interurbano de pasajeros terrestre y aéreo, es lógico que no van a reconocer esto y van a buscar siempre un chivo expiatorio, el virus entró por la frontera de Paraguay, la responsabilidad de cuidar la frontera es del gobierno, no nuestra”.

Para finalizar hizo mención a los dichos del médico asesor de Axel Kicillof y el Instituto Patria, Jorge Rachid, quien defendió al gobernador Gildo Insfrán por las medidas que tomó en medio de la pandemia, asegurando que “evitó que ingrese la cepa Manaos”. “No estoy de acuerdo con lo que dijo, más del 70% de los casos de Formosa eran Manaos y eso no es responsabilidad nuestra, no fuimos a Paraguay ni a Brasil, lo que tienen que ver es que le hicieron creer a los formoseños que el virus no iba a entrar, instalaron un relato porque esperaron las vacunas, hicieron una pésima negociación de vacunas y el virus entró y nos agarró desprotegidos a todos, quebraron comercios, pymes, reprimieron ferozmente el 5 de marzo, las garantías individuales estaban supresas, yo no le haría ningún momento al doctor Insfrán. De todas formas hay que ser respetuosos de la gestión, no voy a hacer como algunos de tirar los muertos por la cabeza de nadie, en el mundo hay muchos muertos, en la Argentina estamos llegando a las 100 mil muertes, los únicos responsables son los que no trajeron las vacunas, los que todavía siguen negociando a espaldas de la necesidad de la gente, esos sí son los responsables”.

