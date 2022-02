Buryaile presenta proyecto para compensar a los usuarios residenciales de zonas cálidas

Compartir

Los diputados nacionales Ricardo Buryaile y Jorge Vara, junto a otros compañeros de bancada presentaron un proyecto de ley para la creación de un “régimen compensatorio de tarifa de energía eléctrica para usuarios residenciales de las provincias del NEA y norte de la provincia de Santa Fe”.

La propuesta tiene como objetivo atenuar el elevado costo del consumo residencial de energía en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y en los departamentos General Obligado, San Justo, Verá, Garay, 9 de Julio y San Javier del norte de Santa Fe.

“La mayor parte de las áreas contempladas en el proyecto, carecen de fuentes alternativas al del servicio eléctrico para acondicionamiento domiciliario y cocción de alimentos”, aseguró Buryaile.

Además, agregó: “esto provoca que el consumo y gasto en este insumo sea elevado y asimétrico cuando se lo compara con otras zonas del país que cuentan con fuentes más económicas, como el gas de red”.

El representante formoseño cuenta que la zona beneficiaria de este régimen consume entre un 50-70% más de energía eléctrica para consumo residencial que otras del país. No solo por carencia de otras fuentes de energía más económica, sino por las condiciones de altas temperaturas que caracteriza a esta región en gran parte del año, especialmente desde el mes de octubre a marzo.

«El gasto en electricidad tiene un impacto económico muy negativo en el núcleo familiar, lo cual contribuye a aumentar la desigualdad con otras zonas del país, ya que el ingreso per cápita es en promedio 50% menor en estas provincias del norte”, comentó el diputado.

El proyecto de ley, establece que la medida sólo regirá hasta un nivel de consumo 1.200 kw/h bimestral, con mayores beneficios a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, concentrando de esta forma los beneficios en un estrato de la sociedad que realmente lo necesita y a la vez incentivando la utilización racional del servicio público de energía eléctrica.

“Lo que proponemos no es más que una medida que ya rige en otras zonas geográficas del país para distintos servicios públicos, pero que en las provincias incluidos en esta propuesta no han sido implementadas”, insistió Buryaile. Y agregó “es un caso de discriminación en relación a otras provincias”.

Finalmente, sentenció: “al proponer que el beneficio sea mayor para quienes realmente lo necesitan, se acota el costo fiscal de la medida, incluyendo a muchos beneficiarios, pero que representan un bajo porcentaje de la demanda energética total”.

Los demás diputados que acompañaron esta iniciativa son: Juan Martín Musacchio, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Sofía Brambilla, Martín Arjol, Alfredo Schiavoni, Ingrid Jetter y Marilú Quiroz.

