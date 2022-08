Buryaile: “Si Insfrán no sale a defender a CFK públicamente es por vergüenza”

Compartir

Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, se refirió al silencio público del gobernador Gildo Insfrán en el marco de lo que está sucediendo con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.



“No sé cómo calificar su silencio, pero si estoy convencido que van a defender la situación de la vicepresidenta, de hecho ya hay 37 intendentes que firmaron el apoyo, el pedido de no condena y la solidaridad con ella, y esos intendentes no firman nada si no lo ordena el Gobernador. El hecho de que no digan nada es por vergüenza”, dijo.



Agregó entonces que “es muy difícil salir a bancar esta situación sin analizar el contexto nacional” y que “eh escuchado los mayores disparates de todos los puntos de vista defendiendo a Cristina Kirchner, y creo que la mejor defensa es su abogado”.

