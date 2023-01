Buryaile: «Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela»

El diputado nacional Ricardo Buryaile se refirió al pedido de juicio político que hicieron los diputados del FdT y planteó que “la estrategia del Gobierno es difamar y embarrar”, porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”.

Consultado respecto a la posibilidad que tiene el oficialismo de reunir los números suficientes para aprobar el proyecto, Buryaile aclaró: “Nunca, bajo ningún termino van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”, y lanzó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.

En la misma línea, en su cuenta personal de Twitter el legislador formoseño hizo referencia al duro informe de Human Rights Watch sobre la situación política, social y económica de Argentina: “Embestida a la independencia del Poder Judicial, demoras en la designación de jueces y Procurador, economía deteriorada, corrupción, connivencia con dictaduras, violencia institucional. No sólo lo dice la oposición, ya lo advierte el mundo”, fustigó. Además, afirmó: “Se está socavando el Estado de Derecho”.

Por otro lado, preguntaron por la situación de sequía y las temperaturas extremas que azotan a varias provincias y apuntó contra el Gobierno: “Este Gobierno tiene miedo de hablar de la sequía, prefiere mirar para el costado antes de hablar de retenciones. No solucionan los problemas”.

Al conocerse el índice de inflación de diciembre, el ex ministro de Agroindustria cuestionó que “la inflación al 94,8%, evidencia que con este rumbo e incertidumbre no es la forma de resolver los problemas económicos”. Y agregó: “Así se ve afectada la producción, la inversión, el empleo y el deterioro de los ingresos de los argentinos, generando más pobreza y exclusión”.

Finalmente, remató: “Festejan no tener 100% de inflación. Son el peor Gobierno de la historia en economía, salud, Relaciones Exteriores, transparencia, honestidad, educación, institucionalidad”. Y, concluyó: “Son lo peor que nos pasó en los últimos 40 años de democracia. Por respeto a la sociedad pidan perdón”.

