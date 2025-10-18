Buscaban un arma de fuego y hallaron un lugar acondicionado para el cultivo de drogas

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio San Martín, donde además de secuestrar un arma de fuego, descubrieron un espacio acondicionado para el cultivo de marihuana.

La intervención se originó tras la denuncia de un hombre que manifestó haber sido amenazado de muerte por su hermano, quien presuntamente poseía un arma de fuego.

La causa fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, a cargo del Dr. Rubén Spessot, quien autorizó la medida judicial.

El procedimiento se concretó el viernes último por personal de la Comisaría Seccional Primera, con colaboración de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y Policía Científica.

Durante la requisa, se constató un ambiente preparado para el cultivo de marihuana, lo que motivó la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina.

En el lugar se secuestraron cuatro lámparas led, aislantes térmicos, medidor de temperatura, restos vegetales y un plantín que, según análisis de la Dirección General de Drogas Peligrosas, arrojó resultado positivo a marihuana.

Posteriormente, una vecina alertó a los policías sobre la presencia de una mochila en el patio posterior.

En presencia de testigos, se verificó el contenido y se halló un revólver calibre 32, cartuchos de distintos calibres, un celular, tres balanzas digitales y un frasco con sustancia que dió positivo a cocaína.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Mientras, la investigación continúa para lograr la detención del presunto autor, quien ya se encuentra identificado.