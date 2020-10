“Buscamos que los jugadores no pierdan esas ganas de estar ligados al fútbol y al club”

Compartir

José Fernández es el Entrenador de las Categorías Quinta y Cuarta que presenta San Martín en las Divisiones Inferiores de la Liga Formoseña de Fútbol. Aprovechamos esta cuarentena para parar la pelota y hablar de todos los temas con uno de los jugadores históricos del futbol nuestro de cada día.

“Fue un poco complejo en el inicio de la cuarentena. A todos nos costó poder agarrar ese ritmo de trabajo. A los chicos por supuesto que también, pero tratamos de ir motivándolos para que arranquen y luego poder pasarles los trabajos para que ellos entrenen en casa. Se utilizaron unos videos motivacionales en un primer momento y luego ya los videos de la rutina para que ellos se entrenen de manera segura en casa que era lo que se pedía”, sostuvo el DT con respecto al entrenamiento en época de Covid-19.

“Entre las dos categorías estamos muy cerca de los sesenta chicos. En la Quinta Categoría que abarca chivos de 14, 15 y 16 años tenemos 28 jugadores y en la Cuarta que son de 17, 18 y 19 años tenemos un grupo de trabajo de 29 jugadores”, dijo Fernández con respecto a la cantidad de futbolistas de ambas categorías.

Sobre el trabajo en conjunto con el Profesor Omar Insfrán, el Entrenador dijo: “El desafío ese fue uno de los principales que tuvimos y tenemos. Nos ayudó mucho el Zoom que sabemos es una plataforma que se utilizó mucho en los planteles profesionales tanto de acá como de Europa. Nos fuimos poniendo metas con el Profesor y fuimos empezando a trabajar paulatinamente con los chicos de cada barrio de la ciudad. Hubo que armar todo, coordinar, diagramar y tener paciencia en algo que era nuevo. Quiero recalcar la muy buena predisposición de los chicos para recibir y para realizar cada uno de los trabajos. Es difícil motivar a los chicos, es una realidad. Siempre en estos casos lo que se busca es desde la palabra y desde algún tipo de juego lograr que ellos se metan en el objetivo que le planteamos. Todos están en edad escolar, entonces gran parte de lo que se buscaba era poder acomodar el colegio, el club y todo lo que involucra a los chicos. Con el correr del tiempo y a medida que se fue aclarando un poco el panorama y se flexibilizaron algunas cosas como las salidas a las plazas de los barrios, se hizo más fácil para que ellos se puedan mover en otros espacios. Permanentemente con el equipo de trabajo buscamos que los jugadores no pierdan esas ganas de estar ligados fútbol y al club”.

“Estoy en el club desde los 6 años, pasé mi vida futbolista en el club. Pasé por todas las categorías del club, me formé como jugador y como persona. Para dar una idea de lo que representa San Martín puedo decir que jugué 20 años en la Primera del club y hace más de 10 años que estoy como Entrenador. Me toca trabajar en la parte de formación que es una parte muy importante de la estructura de cada club. Uno es este rol que le toca ocupar trata de devolver al club y al fútbol lo que le dieron a uno. Nos ha tocado tener grandes formadores, grandes entrenadores que nos han inculcado muy lindos valores y hoy en día eso lo queremos trasladar a la cantera del club. Siempre recuerdo de manera muy especial a Luciano Vargas y su esfuerzo por cada uno de los jugadores y para que cada uno se forme y vaya adquiriendo ese amor los colores. Tratamos de encaminarlos, de encasillarlos para que crezcan como jugadores, para que sepan los desafíos que se vienen en este hermoso deporte, pero ante todo salvarlos como personas y que el club le dé una gran persona a la sociedad” expresó “Chelo” sobre su rol en el fútbol formativo de la Franja y lo que significa a sus sentimientos.

Para cerrar y con respecto al futuro inmediato, el Entrenador remarcó: “En lo que resta del año el objetivo es seguir con esta metodología de trabajo. Es muy importante esto de comunicarse, de encontrar los puntos tecnológicos para afianzar ese vínculo con los chicos. Se utilizan las redes sociales, los grupos de wassap, el zoom. Tratamos de buscarle las vueltas para que todos lo puedan hacer. El calendario deportivo en la liga ha culminado por todo lo que está pasando el mundo. Se deben respetar las medidas sanitarias y a partir de eso encontrar espacios de trabajo para poder desarrollar una actividad como lo es el futbol. Queremos que los chicos sigan enganchados con esto. Que ellos estén activos, en movimiento, motivados…nos va a generar que estén a la hora que el fútbol pueda volver de manera normal”.