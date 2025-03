Buscan a dos hermanas desaparecidas durante el temporal de Bahía Blanca

Dos hermanas de 1 y 5 años son intensamente buscadas en Bahía Blanca luego de que desaparecieran en las últimas horas durante el fuerte temporal que azotó la ciudad, el cual dejó grandes destrozos y al menos 13 muertos, según confirmaron fuentes oficiales.

Las niñas fueron identificadas como Delfina y Pilar Hecker, quienes en el mediodía del viernes salieron en auto junto a sus padres rumbo al pueblo de Mayor Buratovich. Allí se alojarían en la casa de unos parientes a fin de resguardarse de las intensas tormentas alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que ya habían comenzado en la madrugada y habían provocado importantes inundaciones en varias zonas.

Sin embargo, a mitad de camino, el auto que conducía Andrés Hecker, el papá de las menores, fue alcanzado por la acumulación de agua que había en la Ruta 3 y luego arrastrado por la corriente.

En ese escenario, el chofer de una camioneta que pasaba por la zona se ofreció a ayudarlos. Y fue cuando estaban por hacer el traslado de un vehículo al otro, que las hermanas fueron alcanzadas por la inundación.

Noelia, una de las tías de las menores, especificó en diálogo con medios locales: “Ellos hicieron ese trasbordo desde su vehículo hasta la combi porque dentro del auto el agua ya era mucha. Entonces decidieron pasarse a la combi. Pero cuando se estaban subiendo vino más agua con más fuerza y los arrastró a todos”.

De acuerdo a su relato, su hermana y madre de las nenas fue arrastrada y terminó detrás de un desarmadero. Fue rescatada por un hombre que la encontró, la auxilió y le dio un teléfono para que pudiera avisar de la situación a su familia.

“Se comunicó con mi mamá a las 11 de ayer y le contó lo que le había pasado. A las 14, mi mamá llamó a ese mismo número porque mi hermana estuvo con el hombre hasta que la fueron a rescatar. A ella recién ayer por la tarde la llevaron a un centro de bomberos”, continuó la mujer.

En ese centro, la mujer pudo reencontrarse con su pareja. Sin embargo, no tuvieron más noticias de sus hijas. De acuerdo al posteo que hicieron sus tíos en la mañana de este sábado en las redes sociales, lo último que se supo de ellas fue que Delfina fue arrastrada por la corriente y que su hermana Pilar quedó sobre el techo del vehículo.

“Tenemos que tener fe, ser positivos y pensar que vamos a tener noticias sobre las nenas y toda la gente que estuvo desaparecida”, rogó, conmovida. “Pedimos que las autoridades se muevan, que hagan algo. Hoy todos tenemos que ser solidarios, todos somos Cerri y Bahía. Tenemos que ser empáticos con los demás y ayudar”.

Esta tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, actualizó la cantidad de víctimas que perdieron la vida durante el temporal en Bahía Blanca.

“Tenemos 12 personas fallecidas: 7 están identificadas y 5 no lo están. A medida que el agua baja y podemos mover principalmente los automóviles, nos fuimos encontrando con diferentes novedades. Ese es el dato más relevante”, lamentó el funcionario provincial.

Un rato más tarde, las autoridades bonaerenses confirmaron un fallecido más.

Sobre las dos localidades más comprometidas este sábado, Alonso destacó que en General Cerri “el agua descendió mucho y está en un nivel bajo, a la altura de los tobillos”.

“La localidad más complicada hoy es Ingeniero White que acumula todavía mucha agua. La pleamar está haciendo que el agua todavía no pueda drenar”, agregó.

La mayoría de las

rutas siguen cortadas

Según el último parte de Vialidad Nacional, las rutas de acceso a la ciudad permanecían a as 13:50 con cortes y restricciones debido a anegamientos y socavones. La Ruta Nacional (RN) 3 en su tramo de autovía permanece cerrada entre el derivador de Punta Alta y la rotonda de Grünbein. En su trayecto hacia el sur, el tránsito está restringido, con cortes totales en los kilómetros 708 y 711.

Otras rutas se encuentran intransitables: la RN 33 y la RN 35 presentaban presencia de agua y calzadas erosionadas, con daños en los kilómetros 20, 47 y 89. La RN 228, entre Tres Arroyos y Necochea, también está anegada, mientras que la RN 229 está completamente cortada. La RN 22, en tanto, sigue siendo transitable hasta su empalme con la RN 3, aunque no permite el acceso directo a Bahía Blanca.

En cuanto al transporte aéreo, el aeropuerto local reanudó sus operaciones tras haber sido afectado por las intensas precipitaciones.

Las autoridades continúan con las tareas de rescate y asistencia a los damnificados, mientras se espera una mejora en las condiciones climáticas en las próximas horas.