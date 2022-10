Buscan a familiares de un abuelo en situación de calle que fue internado en el Hospital Central

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una vecina pidió hacer pública la situación de un adulto mayor que se encuentra en estado de abandono y que fue resguardado por ella y otro señor en una vivienda del barrio Villa del Rosario, específicamente en calle Berutti 1176 (entre Fotheringham e Irigoyen), donde luego de tres días y tras insistir constantemente logró que lo lleven a internar en el hospital Central debido a que su cuadro de salud empeoraba día a días puesto que al no poder ponerse de pie debía arrastrarse y tampoco podía comer ni beber agua. Ahora buscan a sus familiares para que se acerquen al nosocomio y se hagan cargo del cuidado del abuelo.

Primero, la mujer se mostró indignada por la tardanza de los organismos para brindar la asistencia y relató que la única respuesta que le daban era que el anciano se habría escapado de un albergue, lo cual no justifica bajo ningún punto de vista el abandono. «Lo estaban dejando morir, por suerte después de mucho insistir vinieron a buscarlo para llevarlo al hospital», dijo.

«Me dijo que se llama Fruto Antonio Victorino, él no puede moverse y se tiene que arrastrar. Yo lo asistí y con mucho esfuerzo lo hacía sentar para darle agua y que coma algo; se hace pis encima, sola no lo podía bañar porque es pesado. Hace tres días que lo encontré y entonces lo hice entrar en una casa abandonada donde había un colchón», comenzó diciendo la misma.

Seguidamente contó: «lo primero que hice fue llamar al SIPEC y el personal vino a realizarle curaciones en la pierna porque tiene una herida abierta, a él le duele mucho la columna también, aparentemente cuando andaba por la calle le pasó una moto por encima. Los del SIPEC lo curaron y se fueron, no lo llevaron en ese momento porque decían que no lo pueden internar ya que no hay parientes que se hagan cargo».

Agregó que «también llamé a la Policía, la que cuando vino le tomó los datos al señor, me dijeron que iban a llamar al Ministerio de la Comunidad para ver si lo pueden llevar a un albergue; según me explicaron él ya estaba en uno y se escapó, pero ahora en esta situación no se va a ir a ningún lado si se arrastra como un gusano pobrecito».

«Él no podía levantarse, cuando le agarraba de la espalda para darle agua o un poco de comida me decía que le dolía mucho y se quejaba», añadió conmovida.

Finalmente, si bien lamentó la tardanza que hubo para asistirlo, la misma expuso que su única finalidad al hacer pública la situación es que aparezca algún familiar y se haga cargo de cuidarlo. «Lo estaban dejando morir acá tirado, yo insistí un montón para que hagan algo y por fin -anoche- vinieron a buscarlo para internarlo en el hospital Central. Aparentemente tiene sus hijos en Formosa, lo ideal es que vean su foto y lo vengan a ayudar», cerró.

