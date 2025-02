Buscan a un policía de Misiones acusado de atacar a una mujer e incendiar su casa

Un policía de la provincia de Misiones fue desplazado de la fuerza y es intensamente buscado como sospechoso de atacar a una mujer con un arma blanca y provocar un incendio en su casa con ella adentro.

El agente tiene 26 años y fue apuntado por la víctima, de 54, desde el hospital Madariaga de Posadas, a donde la trasladaron luego de ser rescatada por personal de emergencias de su vivienda en llamas.

El episodio ocurrió el pasado martes, según indicaron fuentes policiales, cuando efectivos del Comando y Bomberos de la ciudad se movilizaron a la calle Pedro Méndez del barrio El Palomar, en la capital provincial, tras ser alertados de un incendio.

Al arribar a la zona, se constató que en el interior había una persona mayor de edad que estaba herida y que había sufrido quemaduras. Luego de ser auxiliada y derivada al hospital local, profesionales de la salud indicaron que la paciente tenía lesiones punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

En consecuencia, tomó intervención el Juzgado de Posadas y se dio inicio a una investigación para averiguar lo ocurrido antes de que se desatara el fuego. En este marco, la mujer dijo que había sido atacada previamente con un arma blanca y que el responsable de sus lesiones era un agente de la fuerza local.

Por este motivo, la Jefatura de Policía de Misiones identificó al sospechoso como un suboficial de la Unidad Regional X y, como medida preventiva, decidió apartarlo de su cargo. No obstante, hasta el mediodía de este jueves no habían podido dar con su paradero: fueron a buscarlo a su domicilio, pero no lo encontraron.

En la causa trabaja la Dirección de Homicidios de Misiones y otras unidades investigativas que llevan adelante varios procedimientos para ubicar y detener al agente de 26 años.

La víctima, por su parte, continúa internada en terapia intensiva en el hospital local: está en grave estado y conectada a un respirador artificial.

Investigan a un policía de

CABA en una causa por

prostitución

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra detenido por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de una causa por prostitución. El oficial se encuentra alojado en una comisaría de Berazategui, provincia de Buenos Aires y las autoridades de la Bonaerense dieron con él tras tareas realizadas con la tecnología de la División de Delitos Específicos.

El agente fue identificado como Nicolás Agustín Casiano. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, todo comenzó el 9 de febrero con el allanamiento de un domicilio ubicado en la calle 12 al 200 del partido bonaerense.

Tras el trabajo de las autoridades, pudieron establecer que Casiano frecuentaba el lugar con su uniforme. Además, constataron que utilizó su teléfono para hacer transacciones a través de una billetera virtual.

En este marco, fue convocado a declarar por la UFI N°08 de Berazategui y, posteriormente, quedó detenido. Cuando la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la causa en la que estaba involucrado, Casiano se encontraba de servicio, por lo que fue citado a la Superintendencia de Orden Urbano para tomar posesión de su arma y, desde allí, fue acompañado por efectivos de la fuerza a comparecer en la audiencia. La credencial también quedó al resguardo de la Superintendencia.

Según narró el hombre, habría coordinado un encuentro sexual a cambio de dinero con la mujer involucrada, cuyas iniciales son L.M., vía WhatsApp. Habría dado con ella mediante una página de encuentros rápidos la semana pasada. Al ser consultado sobre si conocía el lugar donde se realizaron los allanamientos en un primero momento, el agente alegó no recordarlo.

De esta manera, el fiscal determinó que el oficial incumplió en los deberes de funcionario público, por lo que continuar con la audiencia comprometería las garantías constitucionales que lo protegen. Por esto mismo, ordenó su detención.