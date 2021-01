Buscan a una adolescente en Neuquén: “A mi hija la secuestraron y la están prostituyendo”

Compartir

Linkedin Print

El misterio alrededor de la desaparición de Rubí Reina Traico ya lleva más de una semana. La adolescente pertenece a la comunidad gitana, tiene 16 años y vive en la ciudad neuquina de Jacobacci. Fue vista por última vez en General Roca la madrugada del lunes 18 de enero. Desde entonces no volvieron a saber de ella.

La angustia de su mamá, Ilda Erdozain, aumenta con cada hora que pasa sin que Rubí vuelva a su casa, pero ahora también se incrementaron las peores sospechas a partir de un supuesto video de la joven desaparecida que circuló por las redes.

“Pido colaboración de todos. A mi hija la drogaron y la prostituyeron. El video que se ve, no es ella, está drogada, está amenazada. Quiero colaboración de todo el mundo, por favor ayúdenme. Mi hija tiene que volver. Esa no es ella, tiene 16 años”, sostuvo la mujer a través de un mensaje que se viralizó en las redes sociales.

Para la madre de Rubí la chica fue secuestrada. Incluso, menciona a una familia de la provincia de Mendoza y los acusa directamente por su desaparición. “Ellos tienen a mi hija, quiero que vayan y traigan a mi hija. Yo soy su madre, el DNI lo tengo yo, no lo tiene nadie, soy su madre y la quiero de vuelta”, enfatizó.

De acuerdo a su testimonio, a su hija la subieron por la fuerza a un auto blanco y se la llevaron. Además manifestó que hay filmaciones de ese momento y que todo está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal de la segunda circunscripción de Río Negro. Sin embargo, los días pasan y Rubí no aparece. “No sé cómo está, lo único que quiero es la ayuda de todos, por favor que me ayuden porque estoy desesperada”, concluye el mensaje de la mujer.

En tanto, según indicó una fuente cercana a la causa al diario La Mañana de Neuquén, otra de las hipótesis que tendrían los investigadores es que la joven se escapó de su casa para evitar un casamiento arreglado por su familia.

La búsqueda de Rubí

La Policía de Río Negro junto con el Ministerio Público Fiscal encabezan los operativos para dar con el paradero de la joven desaparecida. Además la familia inició una campaña en las redes difundiendo su imagen y algunos datos físicos para quien pueda aportar algún dato para encontrarla.

Ante cualquier información comunicarse con la Comisaría más cercana a su domicilio, llamar al 911 o al Ministerio Público Fiscal (0298) 154231271. En tanto, familiares abrieron la línea 02944 116261.

Compartir

Linkedin Print