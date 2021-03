Buscan a una adolescente que desapareció cuando iba a la escuela: se llevó ropa y dinero

Compartir

Linkedin Print

Eliana Furi, de 17 años, está desaparecida desde el pasado jueves cuando salió de su casa junto a su hermana, rumbo a la Escuela. Nunca ingresó al establecimiento y desde entonces no se sabe nada de ella. La joven se llevó ropa y una escasa suma de dinero. Personal policial la busca intensamente y sospechan que ya no está en la ciudad.

Claudia, la mamá de la adolescente, contó a C5N que ella ya se había llevado antes de irse ese día al colegio ropa y había vendido un teléfono celular. ” Me dijo quería comprarse ropa nueva para viajar a Chaco”, dijo la madre.

La madre relató que la familia tenía previsto viajar el viernes 5 a Chaco, para radicarse allí. Según contó, la adolescente no estaba en principio de acuerdo con esa decisión familiar pero en los últimos días parecía haberla aceptado.

“No sabemos para qué lado se fue ni con quién. Revisaron las cámaras y no hay noticias. No es una chica de desaparecer de la casa todo el día, no tenía muchos amigos ni iba al boliche”, contó Claudia.

Según la familia, la adolescente no tenía pareja y las compañeras de escuela aseguraron no saber dónde puede estar. La Policía concretó diversos allanamientos, pero las pistas por ahora son falsas.

Respecto a cuál es la hipótesis de la desaparición, Claudia dijo: “Pienso que se fue porque no quería ir a Chaco, como capricho de chica, pero creo que ahora está con alguna persona que no la deja volver porque ella nunca estaría tanto tiempo lejos de casa. No tenía la picardía para hacer todo esto entonces me parece que está acompañada”.

El domingo 7 hubo movilización en Capitán Sarmiento, en reclamo por la aparición de la joven, con la organización de agrupaciones de mujeres locales.

Cualquier dato sobre el paradero la familia pide que se comuniquen al 02478 481255 o al 911.

Compartir

Linkedin Print