Buscan a una joven de 21 años desaparecida desde hace 12 días

Desde hace 12 días, familiares y amigos de Tehuel De La Torre la buscan intensamente. La jóven de 21 años salió el pasado 11 de marzo de su casa de San Vicente hacia Alejandro Korn, dónde se iba a encontrar con un hombre, identificado como Luis Alberto Ramos, por un trabajo. En la casa del principal sospechoso encontraron restos quemados de un celular y una campera, similares a los que la chica llevaba el día que desapareció.

Según relató su familia, Tehuel salió ese Jueves 11 de marzo para encontrarse con una persona que le iba a dar trabajo. Ramos la citó en el centro de Korn y cuando ella llegó allí, le pidió que vaya a su casa, ubicada en Mansilla 1203, en el barrio La Esperanza de esa localidad. De acuerdo con la geolocalización de su teléfono, se supo que Tehuel llegó a 19 horas al lugar y hasta las 12 del día siguiente su teléfono estuvo emitiendo señales desde allí. El viernes fue vista con el hombre en una plaza a una cuadra de la casa. Esa fue la última vez que alguien la vio.

La policía realizó un allanamiento en el lugar. Cuando encontraron al hombre, éste relató que habían quedado en encontrarse en Alejandro Korn y que él le pidió que vaya a su casa. Allí él le dijo que no podía ofrecerle el trabajo, y según el sospechoso Tehuel le pidió plata. Ramos dijo que como no tenía dinero encima ella lo acompañó hasta el cajero y cuando vieron que no tenía saldo se saludaron y ella se fue.

Ramos fue imputado por falso testimonio porque el registro de su tarjeta de débito no marca movimientos, ni las cámaras del banco registraron que hayan estado ahí. Más tarde, encontraron en su casa fragmentos quemados de un teléfono similar al de Teruel y de una campera similar a la que llevaba la joven la última vez que la vieron.

Tehuel fue vista por última vez el 11 de marzo en San Vicente, con dirección a Alejandro Korn. Llevaba puesta una camisa blanca manga corta, un camperón azul, pantalón gris, visera y zapatillas azules.Cualquier información llamar al 911 o al 147.

