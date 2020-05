Buscan a una mujer en Corrientes y la familia apunta al marido

Compartir

La familia de Mariel Álvarez vive horas de angustia, porque hace más de dos meses que nos sabe nada de ella. Vive en la localidad correntina de Bella Vista, con su marido y sus dos hijos de 4 y ocho años. Y tiene la peor sospecha.

La joven de 24 años había denunciado en varias oportunidades a su pareja por violencia. «Venía a mi casa con el ojo morado, pero siempre volvía con él. Le pegaba con una botella incluso cuando estaba embarazada», contó Gisela, su hermana en diálogo con TN y La Gente.

El 13 de marzo, al no tener noticias de ella, fue su mamá quien hizo la denuncia en la comisaria primera. La policía fue hasta su casa, habló con el marido, allanaron la vivienda, pero el único rastro que encontraron de ella fueron todas sus pertenencias.

«Nos enteramos que un amigo del marido de mi hermana tiene su teléfono. Esto lo denunciamos y yo fui a hablar con la jueza, quien me dijo que siguen investigando. Yo creo que él la mató», sospecha la mujer.

La joven vive sobre la calle José Manuel Estrada y Fígaro. Las autoridades fueron a hablar con los vecinos pero ninguno la vio. En el lugar no hay cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos Mariel.

Lo cierto es que pudieron averiguar que al momento de desaparecer vestía pantalón de jean azul gastado, camisa blanca de mangas cortas, ojotas o sandalias. Mide 1,70 metros, de cutis trigueño, contextura delgada, cabello largo y de color negro y ojos oscuros.

Para quien pueda aportar información debe llamar al 911 o comunicarse a la comisaría local al número 03777-451521.