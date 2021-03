Buscan a una mujer en una zona de cerros en Córdoba: “No me explico cómo se pudo haber perdido”

Compartir

Linkedin Print

María del Carmen Herrero tiene 34 años y es intensamente buscada por agrupaciones de rescatistas tras haberse extraviado el domingo pasado en la zona de los cerros de Los Gigantes, en el valle de Punilla, Córdoba, informó la policía.

De acuerdo a los datos suministrados por la policía, María del Carmen integraba un grupo de personas de una ONG que trabajaba en un programa de reforestación en las alturas de la montaña y, presuntamente, se alejó del lugar en las primeras horas del domingo y desde entonces no se sabe nada de ella.

La mujer es oriunda de la capital de Córdoba y, según la información policial, tiene experiencia para desempeñarse en zonas de montañas. La policía abrió un sumario por desaparición de persona.

“Mi hermana fue a un voluntariado de reforestación con el equipo de Waju, que lo organiza es Julio Domínguez y un tal Lucas. La verdad es que no sabemos que pasó porque en realidad recién hoy (por este lunes) me llegó información de que estaba pérdida y que la estaban buscando los bomberos”, señaló Analía a Carlos Paz Vivo!.

La joven aseguró que María del Carmen ya había ido hacer trabajos de reforestación y nunca pasó nada. “La verdad no me explico como es que se puede haber perdido. No sé si no la esperaron o no creo que haya sido tan irresponsable de decir ‘me voy por mi lado y chau”’, eso tampoco lo creo”, señaló.

Mientras tanto, equipos especializados de Bomberos, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), perros adiestrados, drones y guías colaboran en la búsqueda, que se encuentra en la zona de Tanti y a un poco más de 2.400 metros de altura.

Compartir

Linkedin Print