Buscan dar con el conductor de camioneta que chocó y abandonó a motociclista desangrándose

El miércoles de la semana anterior, pasadas las 15 horas un joven motociclista fue chocado por una camioneta Amarok de color gris en Saavedra y calle 18 del barrio La Nueva Formosa y luego se dio a la fuga. En contacto con el Grupo de Medios TVO, Romina, pareja de la víctima, pidió a la ciudadanía que den aviso en caso de tener datos del conductor.

“Era una camioneta Amarok de color gris. Lo chocó y luego se fugó dejándolo tirado, desangrándose con la pierna rota. El rodado en cuestión debe tener un golpe en la parte de adelante”, dijo.

Seguidamente confió que “mi pareja quedó tirado y debió ser auxiliado por los vecinos, estuvo tres días y medio internado, fue operado y le pusieron 10 clavos en la pierna derecha. Nadie vio la camioneta, no sabemos la patente y en el lugar no hay cámaras de seguridad”.

A continuación, la misma lamentó el accionar policial luego de lo ocurrido ya que no notó una predisposición para “investigar”. “Me cansé de llamar a la Comisaría Octava del barrio La Nueva Formosa, que es en donde quedaron sus pertenencias (moto, caso y unos papeles) y nadie sabe nada”.

“A las pocas horas de lo ocurrido mi abogada llamó a la Comisaría y la persona que le atendió le dijo que no sabía nada, que no estaba y luego cortó el teléfono. Después llamé yo y me respondió otra persona, pero me dijo prácticamente lo mismo, que no sabía nada y que en estos casos no se puede hacer mucho si uno no tiene el número de patente, que no podemos hacer denuncia ni nada y que si quiero tengo que ponerme a investigar por mi lado; es una vergüenza que te respondan de esa manera”, lanzó indignada.

Para brindar datos

Por último, indicó la misma que para aportar datos que lleven a dar con el conductor fugitivo se pueden acercar a la dependencia policial más cercana o comunicarse al 3704810816.