Búsqueda de Loan: por qué la Justicia investiga con más fuerza la hipótesis de que lo raptaron

Los fiscales encargados de encontrar a Loan Danilo Peña en Corrientes comenzaron a explorar con más fuerza la hipótesis de que el chico haya sido raptado por un motivo simple: la búsqueda se agota. Loan sigue sin ser encontrado, tras un rastrillaje que continúa hasta hoy que atravesó 12 mil hectáreas y que insumió una cantidad notable de recursos aportados desde todo el país, con drones con visión nocturna, buzos tácticos en lagunas y bañales y perros de la Policía Bonaerense, del Gobierno de Chaco y del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hay tres detenidos por abandono de persona, simplemente, por el hecho de que dejaron que el chico se pierda. No se los acusa, por lo pronto, de otro delito.

A comienzos de esta semana, los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry habían comenzado un diálogo con la PROTEX, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata, encabezada por los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. No había una sospecha de trata, puntualmente, algo que indicara que el chico fuera secuestrado para ser explotado. Fue un llamado, básicamente, por protocolo. La PROTEX, que trabajó en la búsqueda de Guadalupe Lucero en San Luis, integra la mesa de diálogo alrededor del Alerta Sofía del Ministerio de Seguridad, que ya había sido activada para hallar a Loan a nivel nacional el viernes por la noche.

En los últimos dos días, el diálogo entre la PROTEX y los fiscales cambió. Castillo y Barry enviaron información del caso a la fiscal Mangano, que ya sugirió varias medidas de prueba. Hay diversos sectores, que señalan que los fiscales se concentraron en el rastrillaje, sin reparar en otras posibilidades.

“El paso del tiempo refuerza otras hipótesis”, asegura a Infobae una fuente clave en el caso.

Sin embargo, hasta ayer jueves por la noche, no se contaba en la causa con ningún dato firme que apuntara de manera directa a que Loan haya sido llevado por la fuerza. Es solo una consecuencia lógica: el paso de los días y las hectáreas cubiertas llevan a pensarlo. Pero, de nuevo, no hay nada más allá de eso que lo indique.

El caso de Loan podría convertirse en un espejo del de Guadalupe Lucero Cialone, en el que la PROTEX ingresó de la misma forma.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas de San Luis Capital. Tenía 5 años. Más de dos años después, nada se sabe de ella. No se la encontró viva, tampoco muerta. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien entregue información que lleve a encontrarla.

El caso terminó en varias hipótesis. La principal de ellas apuntó a una sustracción, a que alguien se la llevó, la robó con motivos todavía desconocidos, aseguran fuentes clave del expediente. La idea de que fue víctima de una red de trata de personas está por lo pronto descartada. Tampoco se sospecha que haya sufrido un accidente. La cantidad de recursos empleados en su búsqueda, con 600 mil metros cuadrados de territorio rastrillados, fue similar a la usada para hallar a Loan. Se encontraron huesos en esos rastrillajes. Algunos resultaron ser de animales. De otros no se pudo determinar su origen, debido a la exposición al calor, su carbonización y calcinación.

Pero, en el caso de la menor puntana, hubo un dato más fuerte.

La idea de la sustracción de la menor provino de uno de los principales testimonios en el expediente. De acuerdo al relato que dio uno de los chicos que jugaba en la calle ese día, se pudo determinar que la última persona adulta que no pertenecía a la familia o al grupo de Guadalupe y fue vista en el lugar fue una mujer vestida de negro, cubierta con capucha. También, se piensa en un robo por los tiempos del hecho mismo, por “el plazo entre que fue vista por última vez y la desaparición”, aseguraba a Infobae una fuente clave en la causa a mediados de 2023. “Se redujo la brecha horaria, lo que se condice con una sustracción intencional”, continuaba.

A pesar de todas estas medidas, el expediente por la desaparición de Guadalupe continúa sin imputados o detenidos.