B°Villa del Carmen: avanza el agua y crece la desesperación de vecinos que solicitan ayuda

Vecinos de un sector del barrio Villa del Carmen se encuentran angustiados y desesperados ante el avance veloz de las aguas del riacho San Hilario que provoca anegamientos de las calles y viviendas bajo agua. Reclaman asistencia del Estado con obras que impidan que cada año se repita esta situación como también la entrega de mercadería, colchones y frazadas a los vecinos que viven en la zona de atrás y no pueden salir para ir a trabajar.

En ese marco Florencia, una vecina del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación que están atravesando.

“Estamos ayudando a la gente a sacar sus cosas con carritos porque tienen el agua dentro de las casas, las cosas se mojan, entre vecinos tratamos de ayudarnos porque no tenemos asistencia del gobierno, la Policía vino a sacar fotos y se fue, acá estamos asistiendo a los vecinos en lo que podemos”, expresó la mujer.

Comentó en ese sentido que mucha gente no quiere irse del lugar por temor a sufrir hechos de inseguridad y que se roben las pocas pertenencias que tienen en sus casas. “Algunos se van a alquilar o se van a casas de familiares, otros se quedan hasta que el agua baje porque tienen miedo que les roben, no sé cuándo bajaría el agua. Tenemos la situación de una vecina que estaba construyendo en el fondo de su casa, tenía unos perfiles que le robaron y le dijeron que tiene que hacer la denuncia en la comisaría, esa es la solución que nos dan”, dijo sorprendida.

“Estamos esperando un milagro de Dios para que baje el agua, eso sucede cada 3 o 4 años, estos son brazos del riacho San Hilario que están sucios, llenos de malezas, troncos y se tapan, nadie viene a hacer un trabajo de saneamiento entonces el agua va subiendo hacia los lugares”, explicó la mujer.

“Tenemos el pedido de un puente a la Municipalidad que hicimos hace unos años cuando vino la misma inundación, les habíamos pedido que nos den maderas para renovar las tablas del puente, hay personas mayores, niños, fabricaron una balsa media precaria y se trasladan así, le pedimos que nos asistan con tablones para que los vecinos renueven y nos contestaron que no le correspondía a la Municipalidad hacer eso y si ocurría un accidente sería un problema para ellos”, indicó.

“Necesitamos asistencia, hay gente que se ha quedado sin nada, se les mojaron los colchones, no estaría mal que los asistan con mercadería, en el agua hay arañas, víboras, los puede picar algo de tanto cruzar y cruzar”, graficó la mujer.

De la misma forma Beatriz, otra pobladora del lugar contó que con el correr de los días, “entra más agua, amaneció casi 40 metros más adentro en la calle llena de agua, sigue avanzando. Las calles están muy hondas, ya es imposible salir, esta mañana me levanté para ir al banco y al salir a la calle me resbalé y me caí, tengo dificultades para caminar”, contó.

“El agua empezó a avanzar por el tema de las lluvias, estamos cerca del riacho y desde ahí entra el agua, hicieron un zanjeo cerca de la autopista nueva y por ese zanjeo ingresa el agua y corre como en un río”, explicó.

Aclaró de todas formas que “antes de este trabajo ya teníamos problemas cada vez que llovía, se acumulaba agua. Siempre tuvimos problemas en el barrio con el tema del agua, de la lluvia, la inundación, que llueve un poco y se inunda todo, las calles se anegan y es imposible transitar, cuando para la lluvia el agua se escurre y las calles quedan desastrosas, es imposible, hay partes en el barrio que son intransitables, a veces llovizna y ya es imposible pasar”.

“Entre vecinos tratamos de arreglar la calle y podemos entrar por lo menos con la moto caminando, pero hay vecinos que ya están bajo agua, no nos podemos ir de nuestras casas porque nos roban todo, si llevamos nuestras pertenencias igual nos roban las chapas, ventanas, todo lo que puedan llevar, tenemos que aguantar o subir arriba de los techos, muchos se aprovechan de esto para hacerle daño a la gente que pasa por esto”, lamentó.

“Que las autoridades se acerquen, hay gente con criaturas que están aisladas totalmente, compartimos entre todos y nos ayudamos, pero así tampoco podemos, necesitamos ayuda, acá nos roban o usurpan si nos vamos y dejamos todo”, denunció preocupada.

