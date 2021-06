C-5: comerciantes abrieron sus puertas imitando modalidad de atención del mercadito paraguayo

Compartir

Tras la reunión de Jorge Tarantini, director de Bromatología Municipal, con comerciantes para llegar a un acuerdo con los protocolos de atención al público, los locales de la zona norte volvieron a abrir sus puertas -bajo la misma metodología del mercadito paraguayo-, pero no hay satisfacción al respecto.

Vale recordar que la modalidad de venta de este sector comercial es con las persianas levantadas, pero sin el ingreso del público al local, ya que en la puerta deben colocar una soga o mesita y atender al comprador en la vereda.

Un comerciante de la zona dijo al Grupo de Medios TVO que la apertura se da tras la reunión llevada adelante con representantes de la Municipalidad el jueves por la tarde donde “acordamos los protocolos para la atención al público”.

Asimismo agregó que cree que el protocolo de no ingreso al público no dará resultado porque “hay gente que necesita probarse la ropa, mucho se enojan y se van”.

Asintió también que hay esperanzas de vender “algo” teniendo en cuenta el Día del Padre y “esperamos que la gente venga a comprar, aunque no sé si ropa vamos a vender, pero ojalá que suceda porque necesitamos juntar para pagar los impuestos con los cuales estamos muy atrasados”.

“Hay que seguir pagando los impuestos que no paran de acumularse”, sostuvo otro vendedor del lugar y añadió: “es muy neurótico decir que vamos a pagar 3 semanas porque los impuestos siguen avanzando y la venta online es muy lenta y no genera gran movimiento”.

