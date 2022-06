C-5: hartos de robos de motos, vecinos se organizan en grupo de WhatsApp

Compartir

Hartos del creciente robo de motos en la ciudad, vecinos de la zona norte se comenzaron a organizar a través de un grupo de WhatsApp para coordinar acciones y concretar pedidos a las autoridades policiales y judiciales que lleven a contrarrestar este flagelo que afecta a toda sociedad y parece no tener fin.

Verónica Troche, una vecina del barrio 6 de Enero, a quien este fin de semana le robaron su motocicleta de adentro del domicilio es la impulsora de la iniciativa que ya tiene el visto bueno de decenas de vecinos que también fueron víctimas de malvivientes.

«Yo vivo en el barrio 6 de Enero, en la Manzana 70, el día sábado después de romper el candado y violentar la puerta ingresaron a mi casa de donde me robaron un tubo de gas y mi moto (Motomel 110 nueva, no tiene ni un año). Yo no estaba en mi domicilio cuando sucedió, estaba en la Parroquia Sagrada Familia, fue entre las 19:45 y 21 horas», contó al Grupo de Medios TVO.

Consultada si es que ese tipo de robos es común en la zona respondió que «siempre hay gente que roba moto», pero «sinceramente nunca pensé que me podría pasar porque yo cuidaba mucho mi rodado, decía que si me la robaban iba a ser en la calle, no de adentro de mi propia casa».

Al hablar quien cree que fueron los autores del delito indicó que sería una vecina con su novio, quien pese a ser detenido no dice qué hizo con el rodado sustraído. «Digo que entraron los dos, porque mi perra la conoce a ella y por eso la dejó ingresar. Mi moto estaba con seguro, pero lo rompieron y también le sacaron la alarma para llevarsela. Yo le pasé toda esta información a la Policía, a la Brigada de Investigaciones, pero aun así no la encuentran», aseveró.

«Al chico lo agarraron y por eso recuperé mi tubo de gas, el confesó que me robó y la moto, pero ésta sigue sin aparecer, según dice la Policía esta persona da información falsa; cuando hice la denuncia del robo de mi moto, el sábado a la noche, me contaron que era la cuarta que robaron esa noche», asintió.

«Desde el sábado a la noche que no duermo, recorrí el barrio buscando información, también fui a la zona del monte porque me dijeron que vaya hasta ahí. Hablé con los de la Brigada para pasarle la información que recabé, pero ellos nunca saben nada, siempre me responden lo mismo: que no hay novedades. Me canso de ir a la Comisaría Quinta y la respuesta es siempre la misma. Siento que estoy haciendo yo el trabajo que les corresponde a ellos», continuó diciendo.

Seguidamente, la mujer sostuvo que la idea de organizarse con otras personas a quienes también les robaron la moto y jamás las recuperaron nace por la necesidad de «hacer algo» y no quedarse de brazos cruzados, ya que son muchísimas las motocicletas sustraídas y la Policía no brinda respuestas concretas en torno a la situación.

«No puede ser que a nosotros que trabajamos todos los días nos roben con tanta impunidad, es gente que no trabaja, que está sentada todo el día. Nos roban a nosotros que pagamos los impuestos, los sueldos a la Policía y a quienes trabajan en la justicia, pero nosotros no tenemos justicia para nosotros»; sostuvo indignada.

Insistió en que «no podemos dejar que nos sigan robando» y que por eso «hice una publicación en las redes sociales de que mi moto todavía no aparece, también di mi número (3704689903) para que me escriba la gente que está en la misma situación que yo, que perdieron su moto y no la pueden recuperar. Sabemos quién robó, pero no encontramos respuestas en la Policía, ni en la Brigada. Y para colmo me dicen que la persona detenida en mi caso en cualquier momento sale».

«A los delincuentes los detienen un tiempo, después lo largan y sigue robando, eso no es justo, nuestra moto no la vamos a recuperar y tenemos que aguantar que se nos burlen en la cara. No se puede vivir así», criticó.

Finalmente confió la misma que «la idea es organizarnos, principalmente en el Circuito Cinco que es en donde yo vivo, pero si hay gente de otros lugares que se quieren sumar será bienvenida. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en qué medidas se tomarán, si hay que hacer una protesta la vamos a hacer frete a la Comisaría Quinta, frente al Tribuna de Justicia, vamos a ir donde tengamos que ir».

«No podemos seguir así, no tenemos quién a nosotros nos dé justicia, hay justicia para el que roba, para el que vende cosas ilegales, y quienes trabajamos todo el día padecemos las injusticias», cerró diciendo Troche.

