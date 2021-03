C-5: local comercial ubicado a media cuadra de la Comisaría Séptima sufrió dos robos en solo 15 días

Compartir

Linkedin Print

La inseguridad no cesa en ningún sector de la ciudad, inclusive si hay efectivos policiales cerca. Eso ocurrió en un local comercial ubicado sobre la avenida Los Constituyentes casi Marcial Rojas, a media cuadra de la Comisaría Séptima que increíblemente sufrió dos robos en solo 15 días. Los malvivientes ingresaron la primera vez por un ventiluz, que luego fue reforzado con rejas, pero la segunda vez que acudieron incluso quitaron los barrotes y volvieron a entrar.

Denis, propietario del local robado, dedicado a la venta de productos de veterinaria, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los robos.

“A 15 días de que nos habían robado entraron nuevamente, inclusive después del primer robo reforzamos las medidas de seguridad, pusimos rejas y demás, pero igual vinieron con herramientas, sacaron las rejas, entraron y se llevaron lo que pudieron. La primera vez robaron después de entrar por un ventiluz, le pusimos rejas y esta vez directamente las sacaron para poder entrar, en ese entonces no tenía reja, pero rompieron el vidrio, picaron la pared e hicieron palanca para poder ingresar”, relató.

“Se llevaron cosas de valor, una impresora HP láser que era nueva, una balanza nueva comprada la semana pasada, también productos veterinarios, pulverizadora manual de 5 litros que se utiliza para fumigar, agujas, juguetes para mascotas, pallets que estaban enfrente del local que usábamos para depositar alimentos, todo eso incluso hay medicamentos que aún no sabemos si faltan, estamos haciendo el recuento, analizando si falta otro medicamento, los tenemos en cajas y a simple vista es difícil saber si hay faltante”, enumeró.

“Ahora vamos a cerrar la pared y la del baño inclusive, ojalá no quieran entrar por adelante, nos faltan las rejas, pero vamos a meter presión para ver si podemos poner una persiana, estamos muy cerca de la comisaría, hay buena iluminación, está descampado, se ve bien desde lejos, pero igual nos entraron a robar y entre varios porque la cantidad de cosas que se llevaron no lo puede hacer una sola persona, tener la comisaría cerca no es garantía de nada, la primera vez fuimos a hacer la denuncia pero nunca apareció nada, ni se acercaron a decirnos que estaban buscando las cosas, nuevamente hicimos la denuncia pero eso no es garantía de nada”, expresó el damnificado.

Parte policial

A través de un trabajo conjunto de varias unidades operativas del Distrito Cinco, en pocas horas se recuperó la totalidad de los efectos sustraídos, se aprehendió a dos sujetos y se retuvo a un menor sindicados como responsables del ilícito.

El hecho se tomó conocimiento a las 9 horas del viernes último, cuando el propietario denunció que por segunda vez ingresaron y robaron en horas de la madrugada en su local ubicado en la intersección de la avenida De Los Constituyentes y Marcial Rojas del barrio Nuestra Señora de Luján de esta ciudad.

Se inició una causa judicial con intervención de la justicia y se conformó una comisión policial integrada por efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco, de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Personales.

A través del trabajo conjunto, la inmediata intervención, el trabajo en terreno y testimonios recogidos con vecinos de la zona, se pudo establecer un hilo conductor que orientó la investigación y se estableció la identidad de tres sujetos sindicados como presuntos autores del ilícito.

Con esos datos, se procedió a la detención de dos mayores y se retuvo a un menor involucrados en el caso, cuyo procedimiento se realizó en calles internas de los barrios Lujan y Juan Domingo Perón.

Los auxiliares de la justicia recuperaron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos entre ellos: balanza electrónica, impresora, tres posnet, tres bolsas de alimentos para perros, una bolsa de alimento para gatos, pecheras, varios juguetes para canes y una gorra. También secuestraron una barreta de hierro que habrían utilizado para ingresar al local.

Detenidos, retenido y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, donde el damnificado reconoció los efectos como suyos; remarcando que la gorra que tenía uno de los aprehendidos le sustrajeron en el primer robo ocurrió días atrás.

Ante el categórico reconocimiento de los efectos, uno de ellos vinculado al caso anterior, los tres fueron imputados como presuntos autores en las dos causas judiciales.

Se notificaron a los detenidos de su situación procesal y quedaron alojados a disposición de la justicia; en tanto el menor fue entregado a su madre en carácter de guarda tutelar, a disposición del juez de Instrucción y Correccional en turno, con conocimiento del Juzgado de Menores local.

Compartir

Linkedin Print