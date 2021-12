C-5: malestar por largas filas que generan quienes cargan combustible en bidones

Compartir

Vecinos de la zona norte manifestaron su malestar porque cada vez que van a cargar nafta en la única estación de servicio del Circuito Cinco deben aguardar por mucho tiempo debido las personas que llevan en bidones; se cree que después ese combustible sería trasladado hacía la localidad de Alberdi.

«Cuando vienen los que cargan bidones se paraliza la atención, sobre todo para los motociclistas ya que siempre hay una sola fila para nosotros», dijo un señor.

Y agregó: »el otro día esperé un montón bajo el sol porque la fila no corría ya que no paraban de llegar los que traían bidones; estaban en moto, camioneta, auto, hasta en camioncitos; coparon todas las bombas».

«Es lamentable que pase esto porque el combustible es para negociar y llevan al Paraguay donde sabemos que es más caro. Yo no sé si esto está permitido, pero algún tipo de reglas deberían poner en la estación, o por lo menos un orden así se organiza un poco la cosa». agregó otro.

«Ellos vienen con sus barriles de 50 litros y copan toda la estación de servicio, entonces la atención comienza a demorarse; hay un solo playero que atiende a las motos y otro a los autos, mientras que para cargar los bidones son dos; sentimos y notamos que hay prioridades», aseguró una joven que esperaba para cargar.

Por último, vale trata de una actividad que se realiza cuatro veces al día: en horas muy tempranas, a la madiamañana, al mediodía y a la tarde.

