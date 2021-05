C- 5: para reducir la circulación de personas, la Policía realiza operativos “sorpresas”

Compartir

El Comisario General Omar Brítez, jefe de la Unidad Regional 1 – Circuito Cinco, dijo al Grupo de Medios TVO que a partir de esta semana la Policía implementa múltiples operativos “sorpresas” en diferentes puntos de la zona norte con el fin de reducir la circulación de personas. Durante los mismos, se pide que justifiquen su presencia en la calle y si es que circula en algún rodado debe contar con las documentaciones personales y del vehículo.

“Estamos llevando adelante operativos sorpresas en diferentes sectores del Circuito Cinco donde el objetivo es reducir la circulación de las personas, es decir, que no salgan por salir nomas”, detalló el funcionario policial.

Seguidamente indicó que “en caso de no contar con las documentaciones o el permiso de circulación se procede a secuestrar el rodado y al conductor se le labra un acta. El vehículo es llevado al depósito judicial o a la Subcomisaría Antenor Gauna donde lo dejamos unos días”.

“Lo que queremos lograr es que la gente entienda que se debe quedar en su casa, es necesario reducir la circulación, si no tiene nada que hacer no debe salir a la calle. Estamos viviendo una situación alarmante donde los contagios diarios de coronavirus se elevan”, añadió.

También aclaró que patrulleros recorren los diferentes conglomerados para desarticular las reuniones o algún tipo de juntada que se pueda llegar a hacer.

