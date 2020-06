C-5: remisero se defendió de robo apuñalando a delincuente que terminó hospitalizado

Compartir

Linkedin Print

El martes, pasadas las 19 horas, un remisero se trenzó con un ladrón que pretendía agredirlo con un arma blanca para robarle su automóvil; el trabajador al volante se resistió hiriendo al mismo que finalmente logró llevarse el rodado y algunas pertenencias, aunque debido a la lesión y la gran cantidad de sangre que perdió terminó desplomado en una calle del barrio Antenor Gauna donde lo encontró la Policía y luego fue trasladado hasta el Hospital Distrital 8 donde evoluciona favorablemente. El remisero solo estuvo demorado unas horas en averiguación del hecho.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el remisero relató lo ocurrido y aseveró que debido a la gravedad del hecho piensa en dejar su trabajo. “Cerca de las 19 horas un señor me levanta la mano frente a la Unidad de Asuntos Rurales de la zona Cinco, yo paré y luego me pidió que lo lleve hasta el barrio 6 de Enero. Subió y se sentó a mi lado, yo pensé que quizás era policía porque en esa dependencia hay gente de civil. Cuando le pregunté a dónde iba me respondió que a tal parte y luego comenzó a hacerme ir para otro lugar, ahí empecé a dudar tremendamente”, comenzó.

“Me di cuenta que estaba buscando un lugar más oscuro para cometer su delito, se me vinieron muchas cosas en la cabeza, y pensaba cómo defenderme. Una vez en destino me pregunta cuánto me debe, entonces hice como que miraba mi reloj, él amagó que buscaba la plata y entonces yo me di cuenta que levantó demasiado el brazo para sacar un cuchillo; mi reacción fue apretarlo contra el vidrio y gracias a Dios lo alcancé a agarrar del brazo”, contó.

Seguidamente añadió que “empezamos a forcejear, me decía que le dé todo lo que tenía, yo le respondía que le iba a dar pero que me largue el brazo, le pasé el celular y mi billetera, pero no se conformó”.

“Yo tenía un machetón que siempre llevo en el auto, no me quedó de otra que utilizarlo para tratar de bajarlo, le dije que se vaya que ya le di todo, que se vaya. Su intención era grave, sentí que era él o yo; yo le entregué mis pertenencias y no fue suficiente, levantaba sus piernas para subirse encima mío”.

“Su intención era llevarse el vehículo a costa de lo que sea, por fortuna se sentó alado mío, si se sentaba atrás me liquidaba y se robaba el automóvil. Lo herí y salí, entonces arrancó y se fue arrastrándome como 10-12 metros. Me quedé sin nada, gracias a un vecino pude informar al 911”, reconoció.

“El auto encontraron en el barrio Antenor Gauna, aparentemente se desvaneció por la pérdida de sangre, porque se bajó el rodado y caminó unos metros antes de caer desplomado. Yo tengo algunas heridas en el cuerpo y se me desgarró el brazo por la fuerza que hice. No tuve tiempo de pensar en nada. Todas mis pertenencias se recuperaron”.

“Es la tercera vez que me sucede un hecho de estas características”, confió el trabajador y añadió con la voz entrecortada que “lo que pasó no le deseo a nadie, tuve que luchar por mi vida, tengo que dejar el trabajo de remis. Le pido a mis compañeros remiseros que se cuiden”.

Policía

Tras lo sucedido, a través de la línea 911 la Policía tomó conocimiento sobre una persona tendido en la vía pública frente a la manzana del barrio Antenor Gauna. Al acudir al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre con lesiones en su cuerpo. Inmediatamente requirieron la presencia de una ambulancia del SIPEC que luego lo trasladó hasta el Hospital Distrital 8 para su atención médica.

El mismo estaba a pocos metros del automóvil que había sustraído y tenía entre sus prendas de vestir el celular, la billetera y documentaciones del remisero.

Compartir

Linkedin Print