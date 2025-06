Ca7riel y Paco Amoroso, invitados VIP al primer desfile en el Paris Fashion Week

Después de un año increíble y de un presente cada vez más global, Ca7riel y Paco Amoroso acaban de dar otro gran paso en su carrera, no necesariamente en el plano musical, pero sí como íconos de la moda. El dúo argentino viajó a la capital francesa y allí fueron parte de uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda: el Paris Fashion Week. Invitados especialmente por Yves Saint Laurent, hoy con la dirección creativa de Anthony Vaccarello, el dúo aterrizó en la Ciudad Luz y ocupó un lugar privilegiado en la presentación de la temporada masculina Primavera Verano 2026 que la marca organizó en la Bolsa de Comercio de París, intervenida como centro de arte contemporáneo por el millonario Francois Pinault. Allí, el desfile se desarrolló alrededor de una instalación de Celeste Boursier-Mougenot, una suerte de piscina de 18 metros de diámetro con cuencos flotando dentro.

La presencia de Ca7riel y Paco Amoroso, entre otras mega estrellas como el director de cine Francis Ford Coppola y los actores Sam Rockwell y Rami Malek no pasó desapercibida. El primero de ellos cautivó con un saco largo negro con cuello smoking y el segundo con un traje de solapas anchas color beige, de corte oversize. Además de deslumbrar con sus looks, los músicos fortalecieron su prestigio fuera de los escenarios, marcando territorio dentro del universo fashionista. La invitación certifica que el fenómeno musical que protagonizan los lleva directo a las ligas mayores, mucho más allá de los géneros y los países.

Y eso va a cuento que París fue solo una escala en el recorrido internacional del dúo. Con la agenda a tope, Ca7riel y Paco Amoroso ya tienen los pasajes listos hacia otro destino clave: mañana, 25 de junio, el teatro Roundhouse de Londres los espera con entradas agotadas. En uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, los artistas argentinos llevarán su música a un público que los espera con gran expectativa, en mercados donde no es fácil acceder para músicos de nuestro país.

Pero su gira no termina ahí. El 27 de junio sumarán un nuevo hito a su recorrido: tocarán ni más ni menos que en el festival de Glastonbury, uno de los encuentros musicales más importantes del mundo. El show será en el West Holt Stage, un espacio destinado a propuestas innovadoras. Para los fans, esta oportunidad es histórica, y para Ca7riel y Paco Amoroso, representa otra chance de mostrar que la música argentina no tiene techo.

Mientras cosechan éxitos a nivel internacional, las buenas noticias también se multiplican en casa. En la última edición de los Premios Gardel, el dúo arrasó. Se llevaron el codiciado Gardel de Oro y ganaron en categorías fundamentales: Álbum del Año, Mejor Álbum Pop Urbano, Mejor Álbum en Vivo, Mejor Colaboración Urbana, Mejor Colaboración y hasta Ingeniería de Grabación. Uno de los momentos más emotivos cuando, al anunciar el máximo galardón, tanto Ca7riel como Paco Amoroso celebraron eufóricos.

Ellos mismos lo contaron: se conocen desde que eran chicos, hicieron todo juntos y, aunque muchos de sus intentos en deportes o en la escuela no fueron exitosos, la música sí les dio revancha.

Y por si faltaba algo para cerrar este gran momento, hubo lugar para un anuncio explosivo ligado a las colaboraciones. Wanda Nara reveló que tiene un tema grabado, listo para salir, junto a Ca7riel y Paco Amoroso. La empresaria y cantante contó que la canción surgió en una sesión en su casa, donde no solo grabaron un tema junto al dúo, sino también otro con L-Gante. Wanda estuvo entusiasmada, diciendo que el resultado es “un temón” y alentando a sus fans a pedir que se publique. Si bien la fecha de estreno todavía no está definida, la colaboración ya genera mucha expectativa y promete sacudir el ambiente urbano.

Así, la historia de Ca7riel y Paco Amoroso suma nuevas páginas. El dúo pisa fuerte donde vaya y confirma que la música argentina está lista para conquistar cualquier escenario.