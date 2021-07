CABA anuncia el regreso total de los alumnos a las aulas, entre el 4 y el 23 de agosto próximo

Compartir

La Ciudad de Buenos Aires reanudará a partir de agosto y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas, tras la implementación de clases virtuales por la pandemia del coronavirus, en base a un esquema escalonado elaborado por el Gobierno porteño que será obligatorio y en el que los alumnos secundarios serán los primeros en volver a las aulas.

Así fue anunciado en el polo educativo de Mataderos por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien detalló que el plan de regreso será en burbujas que abarcarán a la clase completa de alumnos y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y las dos jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

“En esta segunda mitad del año los chicos necesitan estar más tiempo en las aulas para fortalecer el aprendizaje y pasar de año con los conocimientos que necesitan”, aseguró Rodríguez Larreta, quien precisó que “la presencialidad tiene que ser la regla, no la excepción” al reivindicar uno de los ejes de su gestión durante la pandemia en materia educativa.

Agregó que “la virtualidad, si bien es una gran herramienta, no reemplaza el trabajo en el aula, el contacto con el docente, en equipo y aprender con los compañeros. El año pasado el doble de chicos no logró alcanzar los conocimientos esperados con respecto a 2019” y señaló que “la presencialidad en el aula es imprescindible para la inclusión”. Detalló que “la burbuja va a pasar a ser el aula, lo que va a permitir que haya más horas de clase y que todos los chicos se vuelvan a encontrar con todos sus compañeros. Antes las burbujas eran de grupos más pequeños” y anunció, en ese marco, los detalles del plan gradual de regreso a la presencialidad a partir de agosto y de manera progresivo como era antes de la pandemia.

“Son unos 700 mil chicos que vuelven a su régimen habitual”, celebró el alcalde porteño, quien apuntó que, de esta forma, “la asistencia a clases vuelve a ser obligatoria”, excepto para aquellos que hayan acreditado tener factores de riesgo.

El calendario de regreso gradual arrancará con los estudiantes de los últimos años del nivel medio común y técnico y se implementará desde el 4 de agosto, ya que el 2 y el 3 de habrá mesas de examen.

Puntualmente, desde el 4 volverán a la rutina habitual los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, los de 5to y 6to año de técnica; en tanto que el 9 de agosto regresarán los restantes cursos de 1ero, 2do y 3ro de secundaria y 1ero, 2do, 3ero y 4to de secundarias técnicas.

Una vez completado ese escalón y si la situación sanitaria lo permite, las autoridades porteñas indicaron que desde el 17 de agosto retornarán los chicos y las chicas del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los Centros de Formación Profesional.

Y el 23 de agosto será la fecha para el regreso de los niños y niñas del nivel inicial.

En las universidades, en tanto, desde el 17 de agosto, podrán optar por retomar gradualmente las clases teóricas presenciales, para lo que deberán asegurar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre los estudiantes, ventilación y medidas de protección generales, como el uso de tapabocas, alcohol en gel, toma de temperatura y la implementación de un protocolo de aislamiento de casos sospechosos, entre otras medidas de cuidado.

Tal como ocurrió con otras actividades en esas casas de estudios ya autorizadas, los protocolos deberán ser elaborados por las universidades y una vez que el Ministerio de Salud porteño otorgue el aval sanitario, deben ser aprobados por el Gobierno nacional.

En la actualidad, las únicas actividades universitarias presenciales son las prácticas en talleres, laboratorios y hospitales-escuela, además de los exámenes finales y los servicios de apoyo académico a los estudiantes.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Desde el inicio de la presencialidad, con un presentismo en las aulas del 87%, el porcentaje de casos acumulados de COVID-19 fue de 2,51% sobre el total de la comunidad educativa.

La cantidad acumulada de burbujas que resultó necesario aislar preventivamente en el último mes de clases presenciales fue 494, lo que representa solo el 1,09% del total. De estos casos que se aislaron preventivamente por contacto dentro de la misma burbuja, se positivizó luego el 0,017%.

Esto demuestra que la escuela funciona, además, como lugar de detección y corte en la cadena de contagios y transmisión comunitaria. La totalidad del personal educativo de la Ciudad de Buenos Aires que manifestó voluntad de vacunarse pudo hacerlo. Total de docentes y no docentes vacunados a la fecha:-86.933 con 1 dosis y-14.900 con 2 dosis

