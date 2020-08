Caballero le respondió a Cáceres y a García: “Hay que poner las cosas en su lugar”

Compartir

El concejal Daniel Caballero consideró que debe realizar un esfuerzo casi sobrenatural para encontrar algún proyecto presentado por el oficialismo legislativo en el seno del Concejo Deliberante capitalino, y aseguró que “algunos de ellos se manejan como robots, siguiendo órdenes y muy lejos de la triste realidad que hoy nos rodea a los formoseños”.

La postura del edil radical sobrevino, al trascender las posturas de Fabián Cáceres y Hugo Cacho García, luego que el bloque opositor decidiera no participar de la sesión del miércoles último.

“A los concejales de la oposición no se les cae una idea; en la última sesión hicieron un pedido para que se pode un árbol”, dijo Fabián Cáceres, entre arrogante e irónico, al opinar sobre la actitud de la UCR.

“El no sentarse a sus respectivas bancas y cumplir con su deber es una estrategia de entorpecimiento del accionar político”, sostuvo, entretanto, García al evaluar el mismo hecho.

“Así como cuando un río sale de su cauce y el hombre actúa para corregir los efectos de un determinado fenómeno, muchas veces los políticos debemos también intervenir para exponer la mentira o la arrogancia de quienes mienten y confunden burdamente”, apreció Daniel Caballero, en respuesta a sus pares.

“Justamente hablaron dos concejales que hacen una verdadera gala de la inoperancia; nadie les conoce un proyecto, un aporte para los vecinos”, amplió.

“Cáceres es la cara visible del fracaso político del intendente; y su incapacidad sintetiza la precariedad de esta administración municipal. Si él es cabeza de grupo del jefe comunal, como suelen presentarlo, uno entiende porque las cosas funcionan como funcionan en la ciudad; o, mejor, no funcionan”, ironizó.

“Cacho García vive de vacaciones, no tiene timón propio, su andar depende ciento por ciento de las ordenes que le bajan del quinto piso ¿Alguien ignora que es un fracasado, y que está mucho más cerca del retiro que de la persistencia?”, atacó.