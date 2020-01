Cabré le respondió a Fidalgo tras tildarlo de ‘infiel’

Compartir

Un inesperado comentario de Laura Fidalgo no logró desestabilizar la tranquilidad de Nicolás Cabré, tras enterarse que la bailarina lo tildó de «infiel» en la obra El show de los cuernos. «Está Cabré que te cag… con todas las compañeritas de elenco del trabajo», disparó Fidalgo en escena, generando ruido con su frase.

Midiendo sus palabras para no molestar al actor, Pampito aprovechó el móvil que Nico estaba haciendo con Tardes Bellas, el programa que conduce Catherine Fulop en Ciudad Magazine, para preguntarle por el tema.

«Tengo una pregunta, pero no quiero que te enojes. Si no la querés contestar, no la contestás. ¿Cómo tomaste que Laura Fidalgo te mencione en su monólogo y te mencione como infiel?», indagó el panelista, sin lograr inquietar al actor, que respondió ninguneando el asunto: «Algo me enteré. La verdad, me da exactamente lo mismo. Cada uno hace lo que cree que está bien. Si ella cree que está bien y sin conocerme dice las cosas que dice, la aplaudo y le mando un abrazo».

Sobre si se comunicó con Fidalgo para que deje de mencionarlo en su espectáculo, Cabré concluyó: «Nadie habló con nadie. La gente que me conoce sabe quién soy. Si ella, sin conocerme, cree eso, está perfecto que lo diga… No nos mueve para nada, (con Laurita Fernández) nos enteramos y nos reímos».