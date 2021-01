Cabrera consideró que el pedido de intervención a Formosa “no es más que una operación política de la oposición”

Compartir

El presidente provisional de la Legislatura, el diputado justicialista Armando Felipe Cabrera, desestimó de lleno el pedido de intervención federal a la Provincia de Formosa por parte de la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió en consonancia con miembros del arco opositor.

Sostiene el legislador que el pedido de “Lilita” Carrió se remite a una “operación política”, en connivencia con la oposición con el objeto de lograr un rédito electoral. Afirmó de esta manera que técnicamente “no se ajusta el pedido de intervención, y no es procedente conforme a lo que marca la Constitución Nacional y las constituciones provinciales”.

Como hombre sujeto a derecho y gran conocedor de los parámetros técnicos institucionales, Cabrera recordó que la Constitución Nacional es: “Republicana y federal”; donde se deja en claro que cada estado provincial dicta su constitución respetando el sistema Republicano Federal de Gobierno bajo el sistema democrático.

De esta manera, afirma que “los estados provinciales deben respetar las garantías constitucionales del Artículo N° 6 y los poderes no delegados a la Nación”; y “es obligación de la Nación respetar las autoridades constituidas democráticamente por las provincias bajo el sistema democrático”.

Técnicamente, asevera Cabrera: “No es viable el pedido de Carrió”. “Más bien es un disparate en lo técnico, y en lo político una jugarreta en connivencia con la oposición en un año electoral para lograr algún escaño legislativo”, sentenció.

“Ellos están acostumbrados a este tipo de manejos. Son neoliberales de derecha, como Donald Trump que quería su propio estado con lo que sucedió el pasado 6 de enero en el Capitolio”, comparó Cabrera recordando la opereta de Mauricio Macri cuando intentó instaurar en el país un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales pasadas.

Para el legislador, estos ataques constantes contra la figura del Gobernador Insfrán, tienen como objeto atentar contra el sistema republicano de gobierno. “Se dicen democráticos, pero son golpistas. Atentan contra el sistema de gobierno y de ninguna manera se da la situación para una intervención federal”, recalcó.

En esta línea de pensamiento, alertó que, en Formosa, ciertos personajes de la oposición actúan con un accionar metodológico similar al de Carrió. “No tienen lineamientos, y como sea quieren acceder al poder y no se fijan en el método, sino que para ellos vale todo”. “En Formosa este tipo de prácticas lo hacen Naidenoff o la Gabriela Neme”, precisó.

“Ellos argumentan que supuestamente en Formosa no hay seguridad jurídica, pero esto no es cierto”. “Además, se sabe en el país que Carrió no tiene todos los caramelos puestos”, señaló el Doctor Cabrera recordando que el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, en su momento pidió que la provincia de Mendoza se declare independiente.

“No tienen autoridad para hablar, y ellos tienen connivencia con los medios monopólicos en lo que es una operación política”. “Nosotros ya estamos acostumbrados”, indicó Armando Felipe Cabrera recordando que el gobierno de Cambiemos endeudó al país en cifras siderales llevándolo al abismo.

En torno a la “política sanitaria que instrumenta la provincia de Formosa” con la conducción del Gobernador Gildo Insfrán, el Diputado Justicialista resaltó que “ya es considerada ejemplo a seguir en la órbita nacional y cuenta con reconocimiento internacional por el cuidado a la población anteponiendo la vida”.

“La gente sabe lo que pasa, y está conforme con la política sanitaria. En cambio, la operación política del Cincuentenario y la del oeste ya son anécdotas” cerró.

