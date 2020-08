Cabrera llamó a la reflexión de quienes niegan la pandemia y exhortó extremar recaudos

Compartir

El presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, objetó a ciertos grupos de personas que niegan asumir la peligrosidad del Coronavirus y como consecuencia de ese pensamiento negacionista, “desobedecen las decisiones dispuestas por las autoridades provinciales y nacionales en torno a las medidas preventivas para evitar contagios, poniendo en riesgo al resto de la población”.

“En el mundo presente hay sectores poderosos que definen prioritario lo económico por sobre la vida de las personas, es decir el interés humanitario”, recalcó.

“En esta situación lo que debe subsistir es el ser humano, la economía de la vida, la salud, alimentación y la tecnología al servicio del bien común”, reflexionó.

El diputado provincial exhortó al pueblo formoseño a tomar todos los recaudos del caso, y no dejarse llevar por quienes promulgan falsamente que la pandemia pertenece al pasado.

Recordó y destacó la fuerte inversión con “recursos genuinos” que conllevó equipar el sistema sanitario provincial, compra de insumos y logística en todo el territorio para “estar preparados y no tener que lamentar el desborde de la situación como ocurrió en provincias cercanas como Chaco o Jujuy”.

Dijo que quienes asimilan el concepto de “negación” ante el avance implacable de la pandemia en todo el mundo y por sobre todo en Latinoamérica, son los mismos que organizan marchas políticas en pleno proceso de aislamiento, poniendo en riesgo al resto de la población por su comportamiento inaceptable ante un mal creciente.

Para Cabrera, cierto sector de la población (oposición y grandes medios) “niega que exista una fuente real de amenaza”, en este caso el Covid-19. “Son quienes, en lugar de acatar las recomendaciones de los grupos de expertos, salen a las calles sin tapaboca, organizan fiestas o se relajan”.

“Por todo esto, como actores en terreno de las políticas del Gobernador Insfrán, llamamos a la reflexión de esos sectores que descreen de la pandemia. “Sigamos Juntos, Unidos y Organizados para no tener que lamentar situaciones y confiemos en nuestro Gobierno Provincial y Nacional”, agregó.