Cáceres aseguró que la situación está muy difícil y que la gente dejó de consumir leche, harina y fideos

El empresario Ricardo “Pilo” Cáceres dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación en el sector y aseveró que “la situación está muy complicada y que la gente ha dejado de consumir leche, harina y fideos”. Al mismo tiempo indicó que “hay productos en stock lo que falta es que el dinero circule”.

Cáceres comenzó diciendo: “la situación está muy complicada, nosotros también nos preocupamos mucho por la suba del dólar porque estos costos mueven los precios, tenemos que ver a ver que pasa en estos días, hasta el momento nosotros tenemos es el aumento de sueldo que tenemos que abonar, esto creará un movimiento y seguro que detrás de esta situación habrán otros aumentos como combustibles y todas estas cuestiones que no son fáciles no trasladarlas a los precios”.

“Hasta ahora la estamos llevando más o menos bien, tenemos productos, lo que no hay es dinero en el mercado, ahora que es fin de mes hay un poco de dinero circulando, pero no es lo necesario y siempre falta”, señaló.

En relación a si el pago del bono trajo alivio, explicó “cualquier dinero que entra es bueno para el sector y la gente sale a comprar lo que puede”.

Además indicó que “lo más preocupante es que en el NEA y en Formosa un poco más, un producto básico que es la leche por ejemplo se vende un 30 por ciento menos, además de los productos básicos como harina, fideos, esto es preocupante porque hace a la alimentación de los chicos”.

“Estamos peleando para que los proveedores no nos incrementen tanto los costos, aunque entendemos que la situación de ellos con sus trabajadores también es complicada”, se explayó.

“Además hay una realidad con los restaurantes y confiterías porque la gente no se acerca a estos lugares. Además de que la gente los fines de semana no se quedan en la provincia, a nosotros no nos sirven a nosotros los feriados”, aclaró.

“Esperamos que la economía se componga, aunque sabemos que mucho tiene que ver el gobierno nacional, pero no es toda la culpa de ellos. Formosa siempre estuvo más complicada, no es la misma situación de Misiones o Corrientes a Formosa no le benefició mucho la naturaleza porque nosotros estamos de paso porque la gente pasa directamente a Paraguay o a Corrientes o Resistencia”, manifestó.