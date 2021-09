Cáceres dijo que debe haber un «esfuerzo» de empresas y supermercados para evitar subas

Compartir

El propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo “Pilo” Cáceres, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de los datos publicados por el INDEC que indica que las ventas en los supermercados de Formosa superaron un 50% con respecto al 2020. «Tenemos un buen porcentaje de ventas, pero no es lo que queremos», aseguró. De la misma forma reconoció que debe haber un “esfuerzo al menos por 100 días”, entre las empresas y los supermercadistas para evitar una suba de precios en los productos.

“Seguramente esos datos son por otro lado, en nuestras sucursales no se está dando esa situación, los colegas seguramente ellos habrán pasado esa cantidad de ventas, pero nosotros si bien tuvimos un buen porcentaje, no es lo que queremos, estamos entre un 37% y un 40% respecto de la venta del año anterior, la inflación ya se está pronosticada en un 51%, pero nos estamos manejando bastante bien, dentro de todo hay productos como el arroz, todo lo que sea de primera necesidad que se consume todos los días, dentro de todo se está manejando con precios normales, pero eso no hace a la gran venta, a lo mejor el INDEC se está refiriendo a los supermercados de grandes superficies que no tienen únicamente comestibles sino que además venden ropa, herramientas, electrodomésticos, por ahí está pasando el dato del INDEC”, expresó.

Asimismo, señaló que los primeros días en los que acreditan el monto de la Tarjeta Alimentar se ve un gran movimiento de ventas en los super. “Dos días se nota una venta muy importante, se duplica la venta normal pero son dos días nada más,después se apura la gente a consumir totalmente el saldo que le queda porque ya su alacena está vacía, son dos días de gran venta y después sigue la venta normal”, explicó.

“Por ejemplo leche larga vida se llevan dos o tres cajas el que puede, aprovechan en ese momento de que tienen dinero y compran todo como azúcar, yerba, grasa y fideos, llevan todo lo que sean esos alimentos”, detalló.

En cuanto a si los precios de las mercaderías se mantendrán estables, señaló que “el lunes de la semana pasada tuvieron una reunión los supermercadistas de grandes superficies, esa reunión ya estaba anunciada desde la semana anterior y el martes o miércoles nos estaban diciendo que iba a haber un aumento de entre un 5% y un 8%, pero hasta ahora están callados, ojalá que sigan así, lo único que nos pidieron es que por ahora se va a mantener el precio que estábamos comprando, pero se están olvidando un poco del aumento, no se qué estarán esperando, ojalá que haya otra reunión y hagan un esfuerzo al menos por 100 días para que pasemos bien el año entre los supermercados por sobre todas las cosas los formadores de precios, todas aquellas fábricas que se comprometan de no aumentar los precios y nosotros también, el compromiso tiene que ser de las dos partes, por 40 días y 45 días no tiene ningún beneficio”.

“Yo creo que la semana que viene se van a reunir nuevamente y seguramente van a hacer un convenio o un compromiso, pero no puede ser que esto termine después de las elecciones, tenemos que pasar por lo menos las fiestas”, razonó.

“La carne dentro de todo está estabilizada, hubo un intento de aumento de un 5% en algunas partes, en la carne de primera calidad se tomó el aumento pero en los novillos grandes, en vaca están amesetados los precios”, expresó.

“La carne es el principal producto que consume la ama de casa, con un pedacito de carne ya solucionan cualquier guiso o sopa que quieren hacer, no es lo mismo el pollo que ya es otra cosa, no tiene el gusto que le da la carne”, finalizó.

