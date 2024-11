Cáceres: «La inflación de 2, 7 % nos sorprendió gratamente, esperábamos un número superior»

Así lo expresó en contacto con el Grupo de Medios TVO el empresario y propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres quien a su vez se mostró esperanzado en lo que vendrá de ahora en más en materia de economía y aseveró “que la cuestión puede cambiar un poco”.

Cáceres comenzó diciendo: “en Formosa donde los sueldos son tan bajos repercute mucho en las compras, pero dentro de todo siempre tenemos esperanza de que la cuestión pueda cambiar un poco y estamos a la espera de cómo continúa la situación”.

“El 2, 7% de inflación, esto es algo que está muy bien y esperamos que el año que viene finalice como los vecinos de otros países como Paraguay, Chile, Uruguay donde hay deflación. Lo que traerá inversiones y buenos trabajos para la gente”, acotó.

“Los supermercadistas estuvimos reunidos varias veces, pero eran invitaciones para que acompañemos, pero no eran para liberar los precios, simplemente para no afectar con los precios, es por ello que nosotros estamos tratando de que los precios no suban tanto”, indicó.

“Los proveedores muchas veces esperaban una inflación mayor y esperábamos un dólar a unos 1800 pesos y esto cada vez está bajando más por ello que ya nadie se acuerda casi del dólar, pero hay que tenerlo en cuenta”, señaló Cáceres.

“Hay que tener en cuenta que las primeras marcas en muchos casos están más baratas que las segundas, pero por un problema de vencimiento del producto, es por ello que siempre estamos tratando de negociar. La inflación de 2. 7 fue una grata sorpresa porque estábamos esperando más de 3”, desarrolló.

Precios

Por otra parte, contó que se han registrado un descenso de precio en algunos rubros, “tenemos que vender porque nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones que tenemos”.

Canasta navideña

Al respecto indicó “nosotros estamos armando las canastas navideñas, los clientes ya están encargando las mismas porque hay empresas que tienen que cumplir con sus empleados”, cerro.