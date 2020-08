Cáceres: “Las calles deben estar en condiciones, pero también es importante ponerles nombres”

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino por el PJ, Fabián Cáceres, visitó el piso de “Expres en Radio” donde se refirió a lo ocurrido en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante donde la oposición no dio quórum para sesionar y no se pudo tratar una ordenanza que proponía nombres para determinadas calles de la ciudad. En ese sentido aseguró que es “importante” que las arterias estén en condiciones y que trabajan “todos los días” para que ello sea así, pero también expresó que “es importante que las arterias tengan nombre”.

“Los concejales de la oposición no se sentaron en su banca y si no se sientan no se trabaja, es así de fácil, no era una sesión especial, era de todos los miércoles donde los concejales tenemos la obligación de ir y tratar los temas inherentes al vecino, era una sesión común que no se logró. Acá no se vota nada sin defender o sin hablar, cada concejal tiene la posibilidad de hablar según el turno que va dando el presidente para que defienda un proyecto o hable en contra porque no está de acuerdo”, comenzó diciendo.

Asimismo señaló que “no formo parte de la Comisión de Legislación donde fue este proyecto de ordenanza, pero después está la Comisión de Transporte y nos encontramos en ese momento todos los concejales dentro del recinto y ninguno de la oposición manifestó nada, no dijeron que no estaban de acuerdo. Ellos son oportunistas, si le tiras una idea salen a decir por los medios que se les ocurrió y no es así, les hicimos saber en comisión que veníamos trabajando y nos dijeron que iban a acerar nombres de personas destacadas de ellos o que creían que deberían estar y les aceptamos sin problemas, sin embargo el miércoles a la tarde dijeron que no se iban a presentar a trabajar tratando de retrotraer un dictamen que ya estaba. Nosotros vamos a seguir defendiendo la postura de que los intereses de los vecinos se los defiende en el recinto, ese es nuestro lugar de trabajo al igual que el barrio”.

En ese marco aseveró que “sí es importante ponerle nombre a una calle, a los vecinos no les gusta estar con calles sin nombre o sin número, si se aprobaba este proyecto iban a tener nombre las calles, sea el nombre que fuere, que propongan ellos también pero no propusieron nada. En comisión no dijeron nada, están tratando de justificar no sentarse a trabajar”.

“Conozco mi ciudad, estamos trabajando porque creo que es importante ponerle nombre a las calles, sabemos que tienen que estar en condiciones y trabajamos todos los días para eso con las máquinas del municipio, más de 4 mil calles de tierra tiene la ciudad y salimos todos los días a trabajar en esto”, aseguró Cáceres.

Criticó en ese sentido a la oposición por no dar quórum y recordó que “no es la primera vez que lo hacen, cuando llegué al Consejo no era el clima que se vivía en el Ejecutivo, era un clima raro, áspero donde los acuerdos no se respetan, donde la oposición no tiene palabra, cuando por ahí ellos reclaman algo les hacemos ver que dicen una y hacen otra, me costó adaptarme a eso porque venía con una dinámica de trabajar, de hacer y acá hay chicanas, no se respetan los acuerdos, hay que medir muchas cosas, es parte de la política y vamos aprendiendo”.

Ataque a oficina de

la Municipalidad

En otro tramo de la nota se refirió al atropello y ataque violento que sufrió el lunes pasado la oficina de Servicios Públicos de la Comuna donde provocaron daños en equipos informáticos y otros sectores.

“Esto es algo que no compartimos, debemos reprochar este tipo de actitudes, no vamos a defender a ningún violento ni aprobar ningún tipo de actitud violenta, se destruyó patrimonio de la institución y los vecinos. El intendente Jofré siempre apuesta al diálogo, no a este tipo de actitudes de querer ir a entrar, a imponer un tipo de pensamiento, no nos vamos a manejar de esa forma de no respetar las autoridades, a los trabajadores, todos nos debemos el respeto entre todos, repudiamos ese tipo de actitud y vamos a seguir por esta senda del consenso y de poner a todos los trabajadores en pie de igualdad. Repudiamos cualquier tipo de actitud violenta en el municipio”, expresó.

“Ya está todo en manos de la justicia ordinaria, se ha hecho la denuncia correspondiente, no solo por los hechos violentos sino también por la destrucción de los materiales”, señaló.

“Desde la Municipalidad se repudia todo tipo de actitud violenta, con la violencia no se consigue nada, con el diálogo, con el consenso nos podemos poner todos de acuerdo sin querer imponer con violencia las cosas. Estamos en total desacuerdo con ese tipo de actitud, debemos ponernos a charlar entre todos pensando que si todos somos iguales vamos a lograr muchas cosas”, explicó.

Contacto con vecinos

Seguidamente el edil capitalino aseguró que su trabajo no solo se basa en el ejercicio de ser concejal, sino que diariamente recorre barrios de la ciudad escuchando a vecinos y buscando la manera de llevarles respuestas a las problemáticas que presentan.

“Todos los días estamos en contacto directo con los vecinos, tenemos seguidores a través de las redes, muchísimos vecinos tienen mi teléfono, nos llegan a la oficina, al Consejo invitándonos a que recorramos los barrios, estoy acostumbrado a hacerlo. Nosotros vamos a seguir por este camino dialogando con los vecinos, llevando un trabajo coordinado de la necesidad que nos requieren, asistiendo a los distintos barrios”, expuso.

“No solo estamos en la parte legislativa, en llevar adelante los proyectos, a nosotros nos van a encontrar el miércoles en la sesión y todos los otros días en la calle hablando con el vecino, tratando de llevar la problemática y si por ahí no lo podemos solucionar en el momento lo diagramamos y vemos cómo solucionar, ese es el contacto que el vecino reclama”, aseguró.

Trabajo en tiempos de pandemia

Seguidamente manifestó que “el intendente Jofré nos motiva a seguir trabajando en este proyecto de ciudad el cual emprendió en el año 2015 de una Formosa moderna, ordenada, inclusiva, autosustentable, participativa y con un perfil altamente turístico, a no desviarnos de esos ejes que nos deben mantener para trabajar para y por los vecinos. En este tiempo difícil que estamos atravesando por la pandemia de coronavirus nos alienta a no bajar los brazos y no disminuir la calidad de los servicios que se venían prestando dentro de la Municipalidad, si hay algo que se hizo en esta gestión es elevar la vara en la prestación de los servicios, por eso la gente cada vez pide más y nosotros estamos a la altura de las circunstancias de darle cada vez más a los vecinos porque para eso nos eligió”, manifestó el concejal.

“Cuando arrancó la cuarentena Jofré nos dijo que los servicios que presta el municipio no conocen de cuarentena, el vecino se tiene que cuidar pero nosotros tenemos que seguir trabajando”, contó.

Asimismo asevero que en este contexto todo cuesta más “porque han disminuido los recursos, la coparticipación disminuyó, la recaudación fiscal no es la misma, pero el intendente hizo hasta lo imposible para que esto no repercuta en la calidad de los servicios, la basura se siguió juntando, las luces se siguieron arreglando, las calles perfilando, seguimos podando, controlando vehículos en las calles, todas las áreas del municipio siguen funcionando para tratar de tener esta Formosa moderna y ordenada que es uno de los ejes principales”.