Cáceres: “Le mintieron a los usuarios que esperaban contar con un servicio de emergencia”

Ante la protesta iniciada este lunes por trabajadores de la empresa Crucero del Sur, el Subsecretario de Gobierno, Dr. Fabián Cáceres, aclaró que “no es el Municipio el responsable de lo que está sucediendo, puesto que no es el empleador, ni dueño de la empresa”, al tiempo que aseguró que “desde la Comuna se viene trabajando para solucionar esta situación que afecta a más de 50 mil usuarios y nunca se cerró el diálogo con ninguna de las partes”.

“Esta situación a lo único que conduce es que hoy la ciudad, trabajadores y vecinos sean las víctimas de este tipo de maniobras que nos perjudican a todos”, sentenció Cáceres.

Remarcó Cáceres que el compromiso desde hoy era ofrecer un servicio de emergencia “pero la realidad es que nos mintieron a todos y sobre todo a los usuarios, que esperaban poder contar el servicio y nuevamente no lo pudieron hacer”.

“Entendemos que es un reclamo justo de los trabajadores, pero no es el camino y tampoco el lugar, deberían en todo caso dirigir su protesta a la empresa, pero lo que más nos duele es la mentira a los vecinos y vecinas de la ciudad que nuevamente no contaron con el servicio”, resaltó.

Recordó que el problema actual que vive el sistema de transporte urbano de pasajeros, no solo en la ciudad sino en el país “tiene su origen básicamente en la quita de subsidios, a lo que se suma el permanente aumento del costo de combustible, los incrementos en los insumos para el mantenimiento de los coches y además que no llegan a un acuerdo de paritaria en las cámaras empresarias”.

“Estamos convencidos que este no es el camino para la solución a este conflicto, sino desde el respeto mutuo y el entendimiento a través del diálogo, que nunca se cerró”, retiró para concluir.