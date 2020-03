Cáceres ponderó la gestión de Jofré: «Se cumplió con el 80% de sus promesas»

Compartir

El concejal capitalino, Fabián Cáceres (PJ), visitó el piso de Expres en Radio (emitido los sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio), donde abordó diferentes cuestiones en torno a la primera gestión del intendente capitalino, Jorge Jofré y dejó en claro que más del 80% de lo que prometió en campaña lo cumplió. «Las promesas las convirtió en hechos», destacó.

«Si hay algo que el intendente tiene es la apertura al diálogo con todos, muchas veces invitó a los concejales de la oposición a trabajar juntos, pero no quisieron. A nosotros como concejales Jofré nos da la posibilidad de trabajar en conjunto con el Ejecutivo, a mi que personalmente me gusta y apasiona lo referido al tránsito y transporte participo con los funcionarios del Poder Ejecutivo en las distintas tareas que se llevan adelante en el área de Transporte», insistió al referirse a la postura «aperturista» del Jefe Comunal capitalino.

Transporte

urbano

de pasajeros

Al hablar de la empresa prestataria del servicio urbano recordó: «la decisión política la tomó el Ing. Jofré cuando decidió llamar a licitación y así llegó esta nueva empresa. Hay algo que quiero aclarar, cuando se llamó a licitación fue publica, abierta y nacional, nos recorrimos muchísimas ciudades de la Argentina invitando a los empresarios a que se acerquen e inviertan en Formosa, pero teníamos algo en contra que era Flecha Bus; cuatro empresas compraron los pliegos y dos presentaron la oferta, se estudiaron punto por punto las mismas donde en la Comisión Evaluadora había un concejal de la oposición que es testigo de que verdaderamente la otra empresa no cumplía ni en lo más mínimo con las condiciones del pliego, entonces de forma responsable se le adjudicó a esta empresa».

Confió que se abrió la jugada para que participen todos, pero «estábamos en un contexto nacional donde verdaderamente el empresario pensaba dos veces si invertía 300 millones en apostar a Formosa».

Cáceres señaló que esta empresa «empezó funcionado bien» pero «nosotros no podemos negar la realidad, tuvimos esa crisis del transporte cuando Nación decidió quitar los subsidios. Los concejales de la oposición tienen que hacerse cargo que gracias al Presidente que ellos apoyaron se vivió la crisis». Aclaró que los detractores no tienen por donde «pegar» por eso se «agarran» del transporte público para «criticar la gestión del Intendente; además eso les conviene porque quieren que el vecino se enoje con nosotros. Que no vengan a mentir a la gente diciendo que se preocupan porque no es así, si así hubiera sido cuando Macri y Dietrich tomaron la decisión de sacar el subsidio hubieran ido a decir que no lo hagan, pero todo lo contario salieron a decir que esa plata vino a Provincia, lo cual es mentira, no vino a Formosa porque el Gobernador no firmó».

Consultado si es que existe la posibilidad de que regresen los subsidio, el concejal sostuvo: «se está trabajando, sabemos que el Ministerio de Transporte de la Nación está haciendo un estudio específico, viendo las documentaciones que todas las jurisdicciones llevaron; lo que buscan es que la distribución de los subsidios sea más equitativa, como antes no lo era».

Defensores de los

derechos del vecino

Seguidamente, el mismo reconoció que ante incumplimientos en el servicio por parte de Crucero del Sur «nosotros la sancionamos» porque «somos defensores de los derechos del vecino; esta empresa tiene muchísimas actas de infracción, seguro desde la oposición van a salir a decirme ‘y si, pero cómo le cobras’, pasó lo mismo con la empresa Ciudad de Formosa, déjenme decirles que tiene las cuentas embargadas, colectivos embargados y están desesperados por destrabar eso, pero todo está en la justicia ordinaria».

«Cuando se constata una infracción, una anomalía, directamente se le labra el acta de infracción», aseveró.

«Dicen que Jofré está sentado y no hace nada, eso es mentira, todos los días se preocupa y ocupa para que haya transporte, recolección de residuos, para que se arreglen las calles, etc. La oposición seguramente le reclama al Intendente que haga más show como ellos lo hacen, que se saque la foto con una pala y suba a las redes sociales; eso no lo va a hacer él porque hace un trabajo responsable y escucha al vecino», explicó.

Período de sesiones

ordinarias del HCD

Por otro lado, el edil habló del inicio de las sesiones ordinarias en el HCD donde confió que a partir de la semana que viene comenzarán a trabajar todas las Comisiones -lunes, martes y miércoles- para después seguir con la sesión ordinaria los miércoles a las 19 horas.

Cuando se le preguntó si este año ser verá mayor cantidad de funcionarios municipales y concejales en las calles respondió: «desde el año 2015, cuando el Intendente asumió su primera gestión estamos en las calles, durante este período tenemos más esperanzas porque vamos a tener un acompañamiento del gobierno nacional porque estos últimos 4 años fueron difíciles y sufrimos muchísimo, porque fuimos y golpeamos muchísimas puertas en Buenos Aires donde nos atendían pero no nos daban nada por el simple hecho de tener otro signo político, fuimos castigados, discriminados».

«Jofré cumplió con más

del 80% de sus promesas»

«Con Jofré se elevó la vara en el Municipio, se dio ese tinte social que anteriormente no tenía, ya no se trata solo de una Comuna que cumple con los servicios, donde no solamente es prestadora, sino que le ofrece una solución al vecino en el ámbito de lo social, hoy en día queda seguir trabajando y es el objetivo que tiene Intendente, de seguir profundizando lo que ya hizo y seguir trabajando en proyectos nuevos», dejó en claro Cáceres.

Finalmente, agregó que más del 80% de lo que prometió en campaña el actual Jefe Comunal lo cumplió «las promesas las convirtió en hechos».