Cáceres sobre el contexto nacional: «Ya vivimos esto y sabemos cómo termina, es una fábrica de pobres»

Ricardo “Pilo” Cáceres, empresario supermercadista de larga trayectoria en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO analizó las medidas económicas que empezó a estudiar el gobierno nacional y que entre ellas incluye retrotraer los precios del pan y los fideos a los valores de febrero, con el fin de hacerle frente a la inflación.

“Dejaron para este martes ver cómo van a seguir las reuniones según estuve escuchando, quizás se va a decidir esto, ojalá que sea así, siempre tengo una esperanza de que se solucione esto porque en el bolsillo de la gente siempre entra la misma plata, es inútil vender más caro, la gente lleva menos, no se vende y no conviene”, dijo.

“Ojalá que esto sea definitivo y se arregle esta situación, pero todo este tipo de acuerdos algunos duraron pocos, otros un poco más, pero los resultados no fueron tan positivos”, advirtió.

Asimismo explicó cómo hace un empresario que compró productos a cierto valor y que ahora debe venderlo al del mes anterior, “seguramente nos van a dar una nota de crédito de los productos que nos cobraron de más, pero hay que preguntarse cómo hacemos con otros productos como la harina que aumentó el 120%, ya estamos pagando hace unos 20 días a un precio más alto, acumulativo ya va este porcentaje”.

Reconoció que no comprende qué quiere hacer el gobierno con estas medidas. “La verdad no sé, es difícil, no debemos olvidar que primero estaba la pandemia, ahora la guerra de Ucrania con Rusia, Ucrania un 30% de su trigo lo vende al exterior entonces todo eso impacta, como ellos hoy están preocupados por defenderse no están vendiendo trigo al exterior por eso este producto aumentó mucho”, señaló.

“Ojalá que se solucione por lo menos el tema del trigo, no debemos olvidar que en cualquier mesa del país siempre hay un derivado del trigo y si empezamos por ahí lo otro no sé cómo se va a hacer, trato de pensar siempre en positivo y ojalá se solucione, hoy nos pasaron un aumento de Colgate, la primera firma elaboradora de crema dental de un aumento de 12%, un 9%, un 7% dependiendo de la categoría, la verdad nosotros estamos muy desorientados con todas estas cosas, lo que produce esto es difícil de conseguir un sustituto similar”, confesó.

El empresario formoseño aseveró además que “esto ya lo vivimos nosotros y sabemos cómo termina, es una fábrica de pobres, en el 66 cuando Alsogaray dijo que había que pasar el invierno ya empezábamos con esto, siempre tuvimos estos problemas e intentamos de subsistir, no duraban mucho tiempo, primero la pandemia, ahora la parte económica por la guerra de Rusia y Ucrania, son muchos días que van y donde no se solucionan los problemas, con unos programas económicos se han ido solucionando a un 50% o 60% y enseguida la Argentina vuelve a crecer”.

Además Cáceres señaló que enfrentan otro tipo de situaciones como que “estamos teniendo quiebre de stock, antes era 24 horas pero ahora ya a los días tenemos los problemas con azúcar, lácteos, estamos teniendo algunos problemas importantes para conseguir quiebre de stock y no podemos conseguir mercadería ni sustituir por otras marcas, no hay materia prima, hay muchos insumos que se tienen que traer de otras partes del mundo y el Banco Central tiene muy pocos dólares, por eso no pueden fabricar más porque le faltan insumos importados”.

Para finalizar opinó sobre lo que ocurre con el campo al aseverar que “también deben tener la incertidumbre que tenemos todos, no hay que olvidar que del campo salen todas las cosas, el trigo, sorgo, todo lo que después se produce, los alimentos, las verduras, si seguimos apretando al campo ellos no van producir, ahora están todos en la ruta en vez de estar trabajando en la tierra, están protestando por algo que no les está gustando porque cada vez le aumentan más las retenciones”.

