Cáceres: «Tenemos los precios como deben ser, puede haber diferencia, pero no más de 5 pesos»

Compartir

Linkedin Print

Ricardo Cáceres, empresario local y propietario de la conocida cadena de supermercados en la provincia, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de diferentes temas, entre ellos de cómo evolucionan los valores de los productos tras el lanzamiento de una lista de precios que realizó el gobierno nacional para evitar que haya remarcaciones en el marco del aislamiento social obligatorio que se impuso ante el avance del coronavirus en la Argentina que fue declarado pandemia por la OMS.

«La Secretaria de Comercio tomó contacto con diferentes supermercadistas y nos estamos alineando y viendo todos los precios que tenemos como tiene que ser, puede haber alguna diferencia por el tema del transporte pero no más de 4 o 5 pesos, eso es lo que se está discutiendo y teniendo en cuenta, no debemos olvidarnos que los centros de producción están lejos de Formosa entonces el flete de transporte debemos pagarlo, los Precios Cuidados o Esenciales salen de Buenos Aires y acá hay que agregarles 2 o 4 pesos por el transporte», explicó el reconocido empresario.

Asimismo señaló que hay otra cuestión con el tema de la mercadería y es que al no haber bancos, no pueden realizar depósitos a los proveedores que sin el pago no seguirán abasteciendo. «Creo que van a funcionar a medias los bancos, va a haber crealing pero para eso deben haber depósitos, por lo menos a las empresas nos tienen que permitir depositar o sino los cheques no van a tener fondos, yo creo que seguramente a las empresas nos van a recibir los depósitos y por eso estamos esperando a ver en qué horario nos van a recibir, hasta ahora por televisión lo que veo es que va a haber crealing pero también deberían haber bancos para recibir los depósitos y poder pagar o sino se corta la cadena de pago».

«Acá uno paga la factura pendiente para que manden la mercadería, a nosotros que estamos más lejos de los centros de distribución a veces también nos ponen en la cola, pero creo que nos van a recibir los depósitos para poder cumplir obligaciones y no se corte la cadena de pago y podamos seguir teniendo mercadería», expresó.

«Hay algunas empresas que no llegan a Formosa, también transportistas muchas veces tienen problemas en la ruta porque a veces no los dejan llegar a las estaciones de servicio, hay ciertas cosas que se están diciendo y habrá que solucionar para que esta gente pueda seguir haciendo su trabajo porque si ellos no nos traen la mercadería nosotros no podemos seguir atendiendo a la gente, es una cadena que se va a cortar y vamos a tener quiebre en el tema de la mercadería, también tenemos que tratar en lo posible de ver de qué manera operan las estaciones de servicio por lo menos para que los camioneros puedan cargar combustible, que funcionen los baños, yo escucho algunas cosas por WhatsApp de que no los atienden, que los paran, que hay transportes que no pueden seguir circulando vacíos, pero si vienen cargados deben volver vacíos, no se van a quedar a vivir en el lugar donde dejaron la mercadería», opinó.

Respecto al abastecimiento de la carne que tiene su cadena de supermercados, contó que también hay otra cuestión con ese tema. «SENASA tiene que funcionar para hacer las guías, el martes tuvimos problemas porque había que depositar en un Rapipago pero no funcionan, hay cosas que se tienen que ir solucionando porque nos abastecemos de lo que producimos que es solo el 50%, más no podemos producir, después le compramos a los que producen acá en Formosa, a los hacendados pero también debemos hacerles los depósitos, es una cadena de pago que se tiene que simplificar un poco porque esto nos sorprendió a todos y también a la gente que trabaja en cada una de las oficinas donde a veces tienen problemas para seguir abasteciéndonos, eso significa que muchas veces pueden aumentar hasta los precios, hay que ver todo porque las cosas cuando nosotros las compramos las tenemos acorde al precio que ellos quieren vender, es difícil no trasladar a los precios por eso también hay que tener cuidado con el transporte», finalizó.