Cáceres valoró status sanitario y pidió a la oposición dejar el “oportunismo”

En el piso de Exprés en Radio, el concejal capitalino Fabian Cáceres (Valores Ciudadanos) se refirió al inmenso trabajo que lleva adelante la Comuna para brindar mejores servicios a los vecinos de la Ciudad. Asimismo, en cuanto al momento que se atraviesa por la pandemia, defendió el status sanitario de Formosa, donde valoró que la provincia no tiene ningún muerto por coronavirus y pidió a sectores de la oposición que dejen de intentar sacar réditos políticos ante las medidas que no “son de su agrado”.

Lluvia en la ciudad

Al comenzar la entrevista, el edil habló de la intensa lluvia del viernes a la noche, donde en cuestión de minutos cayeron cerca de 30 mililitros. “Pasadas las 21 horas se largó una copiosa lluvia en la ciudad donde en 15 minutos llovió 25 milímetros; las limpiezas que se están llevando adelante en las bocas de tormenta y los desagües están rindiendo sus frutos. El desagüe pluvial de la ciudad está preparado para 30 milímetros en una hora”, sostuvo.

“Tuvimos en poco tiempo mucha agua y los desagües respondieron bien”, reiteró.

Destacó en este sentido que la Municipalidad está llevando adelante un plan programado de limpieza de desagües pluviales y vemos que eso está dando sus frutos; también recordó que en la ciudad hay más de 4000 calles de tierra que también respondieron muy bien.

“Se está llevando adelante un plan integral de bacheo en los distintos puntos de la Ciudad; se trata de estar en todos los barrios con los recursos que contamos. Es importante que el vecino sepa que al Municipio le cuesta, pero así también optimizamos todos los recursos que se obtienen con el cumplimiento en el pago de tributos y tazas por parte del vecino, por eso nosotros desde que empezamos la gestión – 2016- incentivamos a los vecinos para que cumpla con sus obligaciones de pago”, dijo.

Contacto con el vecino

Seguidamente el concejal fue indagado si es que recibe “retos” por parte de la gente cuando camina por los barrios. “No, pero el vecino por ahí no entiende que los tiempos del Municipio para darle solución a los 151 barrios que tiene la Ciudad, los 11 asentamientos, las más de 4500 calles de tierra, con los recursos que tiene no son inmediatos, sino que se llevan adelante tareas, trabajos programados y diagramados en las distintas áreas”, aseveró dejando en claro que también existen trabajos urgentes a ejecutar y “somos nosotros los concejales el nexo entre el vecino y el Municipio”.

Municipalidad

“Es importante que el vecino sepa cuáles son los recursos que nutren al Municipio, en primer lugar se nutre con la coparticipación federal con lo que se paga los sueldos de los casi 2.000 trabajadores que tenemos, cooperativistas y monotributistas; con el dinero de las tazas y tributos que pagan los vecinos compramos gasoil, hacemos las obras, arreglamos las plazas, hacemos bacheo, es decir, hacemos los servicios, por eso es tan importante que el vecino entienda que si queremos que se cumpla con las demandas debemos nosotros tener esa retribución y pagar los impuestos”.

“Dentro del proyecto de ciudad que lleva adelante el Ing. Jofré está el perfil de un Municipio autosustentable, es decir, si la ciudadanía cumple, eso se verá reflejado en obras y servicios”, asintió Cáceres.

Transporte urbano de pasajeros

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el mismos es presidente de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante fue indagado respecto al servicio que presta la empresa Crucero del Sur. “Con el Intendente Jofré desde que asumimos nos pusimos a trabajar para mejorar el transporte público de pasajeros. Teníamos una empresa que prestaba un muy mal servicio, no sabíamos si se quería ir o quedar, en primer lugar, decían que se iban, pero cuando el Intendente tomó la decisión de licitar y llamar a distintas empresas, esta empresa (que es un monstruo del transporte) trabajó para que caiga la licitación, a los postulantes los amenazaban y se terminaban bajando. Nosotros no entendíamos qué pasaba hasta que el Intendente nos llamó y nos dijo que íbamos a mantener en secreto a los futuros postulantes, se trabajó, vinieron cuatro empresas que compraron los pliegos, dos presentaron su oferta y salió la oferta económicamente más viable que es la actual prestataria”, contó.

“Crucero del Sur empieza a prestar servicio el 11 de septiembre de 2017 cuando Ciudad de Formosa tenía que quedarse hasta fin de mes, pero se fue antes”, recordó.

“No vivo en un termo y por supuesto que sé que hay 37 colectivos para que presten servicio en la ciudad, lo cual no es lo ideal, pero el servicio público hoy es para trabajadores esenciales”, reconoció Cáceres y agregó que “vamos a seguir trabajando para que el servicio mejore, ojalá esta pandemia pase y que los subsidios nacionales también vuelvan”.

Si bien sostuvo que la situación del transporte ante la emergencia sanitaria no es la “optima” resaltó que “el vecino puede ver que nuestro compromiso siempre estuvo, trajimos una empresa con colectivos 0km, en un momento crítico cuando nadie quería invertir. Sabemos que no es lo ideal tener 37 unidades, pero vamos a seguir trabajando para mejorar eso”.

Servicio punto a punto

Por otra parte, el edil defendió el servicio de transporte público de pasajeros, denominado de punto a punto y negó rotundamente que “venga a destruir el servicio actual de transporte”. “Es un proyecto más, una alternativa para darle un servicio especial y diferenciado a los formoseños”, destacó.

Al referirse a la implementación sostuvo que “no sabemos cuándo se va a implementar porque tenemos que ver a aquellos que hoy en día tienen que empezar a acercar sus ofertas según los ramales que tenemos”.

Detalló que este servicio va a tener horarios fijos y que “no va a competir con los servicios que ya existen porque se prestará de diferente manera”.

Status sanitario de Formosa

Continuando la entrevista, el mismo se refirió a cómo Formosa enfrenta la pandemia donde destacó las medidas adoptadas por la provincia y valoró que no se cuente con casos de muertes por coronavirus. “Todos entendemos y a todos nos golpea esta crítica situación que atraviesa el país, creo que el Presidente que todos los argentinos elegimos y que hoy conduce nuestro país tiene una tarea importante, es bueno que lo dejemos trabajar y tomar las decisiones correctas, no poniendo trabas, o queriendo generar un caos. Hoy el país necesita de todos, juntos lo vamos a sacar adelante”, señaló.

Y prosiguió: “en Formosa tenemos un modelo con las cuentas ordenadas, el Municipio también las tiene. Verdaderamente el formoseño con esta pandemia aprendió a cuidarse. Las decisiones políticas en materia sanitaria que se tomaron fueron acertadas y en el momento justo, tenemos que respetar las decisiones que toman los representantes que la mayoría de los formoseños elegimos”.

“Los formoseños tenemos que defender este status sanitario donde no tenemos ningún muerto, a algunos nos puede gustar y a otros no, creo que debemos dejar el oportunismo de lado, no son momentos de pensar en candidaturas ni tratar de sacar un redito político cuando una decisión no agrada, este carro lo debemos tirar entre todos, la vida es el bien que todos preservamos”, insistió el legislador comunal.

Por último, exteriorizó que “hoy tenemos un sistema de ingreso que es ordenado” y que “a todos nos gustaría volver a la normalidad de antes, pero eso será difícil entonces tenemos que adaptarnos a la normalidad que tenemos”.