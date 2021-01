Cachete Sierra, campeón del Cantando 2020

Compartir

Anoche se disputó la final del Cantando 2020 que enfrentó a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta y a Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi. Con el apoyo popular, el ex Chiquitas y su compañera se impusieron por sobre los artistas algo que no es extraño siendo que el actor que no tenía grandes dotes vocales cuenta con muchísimo carisma y pudo superar 13 sentencias.

Se trató de una noche a pura emoción en la que las dos parejas finalistas interpretaron cuatro temas cada una. En tres de las cuatro oportunidades, el jurado integrado por Moria Casán, Nacha Guevara, Karina “La Princesita” y Oscar Mediavilla votó por la pareja de los cantantes. Sin embargo, el público se hizo escuchar y apoyó al actor.

En la primera vuelta la pareja ganadora interpretó “Satisfaction” de los Rolling Stones, mientras que los subcampeones brillaron al ritmo de “Sola otra vez” de Celine Dion llevándose un punto por decisión unánime del jurado. En la segunda performance, el exChiquitita siguió de la mano del rock con un clásico de Los Redonditos de Ricota, “Vamos las bandas”; mientras que Leiva y Lanzelotta aparecieron con un cambio de vestuario para hacer “Una estúpida más” de los hermanos Pimpinela.

Esta última actuación no salió como esperaban los cantantes, que inmediatamente pidieron disculpas por los errores. Sin embargo, nada de eso importó para el jurado que por un 3 a 1 les otorgó el segundo punto.

En la tercera presentación “Cachete” e Inbal pusieron voz a “La última lágrima” de Memphis la Blusera, mientras que Ángela y Brian interpretaron “I will always love you” de Whitney Houston. Esta fue la única ronda en la que las parejas terminaron empatadas. Para la cuarta entrada, los ahora campeones fueron con “El rock del gato” de los Ratones paranóicos, y los músicos siguieron con la línea melódica de la mano de Alejandro Sanz, al entonar “Corazón partío”.

Pese a que desde el comienzo el actor no mostró dotes para el canto y fue muy criticado por el jurado, su personalidad y carisma lo convirtieron en uno de los preferidos del público y por ende uno de los más temidos y un imbatible al momento de la votación.

Por los tiempos vertiginosos de la TV y la emoción que les impedía hablar, no hubo mucho espacio para que los finalistas pudieran decir demasiadas palabras, pero la imagen del llanto y los abrazos fueron contundentes. De esta manera, se hicieron acreedores de los trofeos y los 500 mil pesos.

