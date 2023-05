Cachín quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid

El argentino cayó en los octavos de final del certamen ante el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (7), 6-7 (7) y 6-3.

El tenista argentino Pedro Cachín quedó eliminado hoy en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al caer ante el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (9-7), 6-7 (7-9) y 6-3.

El oriundo de la ciudad cordobesa de Bell Ville lo intentó, pero fue superado por el alemán Struff (65°), luego de 2 horas y 31 minutos de partido, con lo que no quedan más argentinos en el certamen que se desarrolla en la capital española.

Cachín, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP, pese a la caída, culminó un muy torneo y cumplió su mejor actuación en el circuito profesional. De hecho, s la primera vez que gana tres partidos en un torneo ATP.

En la próxima instancia, el vencedor del cordobés se medirá ante el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas (5°) y el español Bernabe Zapata Miralles (42°).

El máximo favorito del cuadro masculino es el español Carlos Alcaraz (2°), quien defiende el título y hoy derrotó al alemán Alexander Zverev (16°) por 6-1 y 6-2.

Alcaraz destacó a Nadal

como «el rival a vencer»

en Roland Garros

Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) destacó a Rafael Nadal (14°) como el «máximo rival a vencer» en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se desarrollará entre el 28 de mayo y el 11 de junio.

«Que vuelva Rafa siempre es una buena noticia, es uno de los mejores de la historia y lo queremos ver en todos los torneos. Lo digo como jugador y como amante del tenis. Me gusta verlo competir y aprender de él. Ha sido una pena todos estos meses donde no lo hemos podido ver en los torneos. Ojalá esté en Roma y luego en Roland Garros, donde será un rival a vencer», expresó Carlitos en conferencia de prensa tras su triunfo frente a Alexander Zverev.

Además, enfatizó en su favoritismo a pesar de la larga inactividad: «Aunque no haya jugado desde Australia, un hombre que ha ganado 14 veces un torneo siempre será difícil ganarle en ese torneo, aunque venga sin ritmo de partidos. Para él también será complicado, el tenis requiere de ese ritmo competitivo, pero Rafa es Rafa, aunque llegue sin muchos partidos seguro que mostrará un nivel espectacular”.

De todos modos, aún no está confirmada la presencia del manacorí en el Grand Slam francés. Fue su propio entrenador, Carlos Moyá quien en una entrevista con L’Equipe señaló: «Si estará en Roland Garros es la pregunta del millón. Avanzamos día a día y esperamos llegar allí, pero hemos tenido algunos sustos en las últimas semanas y meses. Al fin y al cabo, es un ser humano e intentamos no sobrecargar su cuerpo y no forzar la máquina».

En esta temporada 2023, Nadal disputó cuatro partidos con una victoria y tres derrotas. De la United Cup se retiró con un saldo de dos caídas frente a Cameron Norrie y Alex de Miñaur. Posteriormente, participó del Abierto de Australia: luego de un debut triunfante ante Jack Draper, perdió en la segunda ronda ante Mackenzie McDonald. En este partido, sufrió la lesión en el psoas ilíaco, un músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo.

Por lo pronto, a pesar de que lleva casi cuatro meses sin jugar, Alcaraz le tiene fe en caso de que pueda decir presente en Roland Garros.